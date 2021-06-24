微软 Win11 长啥样？Windows 11 新功能特性大预测

几天前，一份据称是“Windows 11”的镜像安装包在网上意外泄露。从试用结果来看，应该就是微软打算在当地时间 6 月 24 日，也就是北京时间的 6 月 25 日推出的“下一代 Windows”。不过和诱人的官方宣传相比，眼前这个家伙顶多还只能算个半成品，这也成为了很多网友最不满的一个地方 —— 说好的颠覆性改变呢？

▲近日网上流出的“Windows 11”镜像

现在距离 Win11 的公布时间已经非常相近。以微软的脾气，不可能在这样一个发布会上去说一些大伙已经知道的“秘密”。也就是说，未来微软将很可能带来一些真正撩人的特性。下面就请跟随我们一起，大胆预测下未来的 Windows 11 究竟该是什么样吧！

1. 操作中心

Win11 的很多组件都取自 Win10X，但唯独没有对操作中心做替换。其实之前的 Win10X 已经推出过一套操作中心与通知中心分离的设计，除了操作逻辑更加清晰外，还重点解决了现版中一个很蹩手的问题 —— 无法直接调节屏幕亮度。

▲Win10X 中的分体式操作中心

测试版中，微软仅仅对操作中心做了一些圆角和按钮上的改造，这显然只是个权宜之计。而套用 Win10X 里的新版操作中心，将可能是最容易被勾选的方案，那么你是否也喜欢它呢！

▲泄露版中的操作中心，仅仅是进行了圆角化改造

2. 音量弹出控件

Win10 的音量弹出控件已经沿用多年，是在之前 Win8 的基础上小幅修改而来。经过多年的使用，目前已经到了不可不改的地步。和操作中心一样，此前 Win10X 也推出过一套基于新版 UI 的音量弹出控件。除了风格上更加匹配 Win11 外，还重点增加了音量滑杆和音量控制按钮。和操作中心一样，如果微软打算要替换音量弹出控件，那么这个设计几乎就是板上钉钉了。

▲Win10X 中的音量弹出控件

3. 设置面板

和其他功能模块相比，设置面板的变化则显得乏善可陈，仅仅是在顶端增加了一个账户栏。与此同时，它也没有解决现版中一个老大难问题 —— 层次跳转效率低。

▲泄露版搭载的设置面板

曾有消息称，微软计划对设置面板进行改版。其中最明显一处改进，就是让用户可以在任何位置直接跳转到其他模块。此前一张图片在网上甚为流传，左右式布局、清晰的层次部署、彩色化图标，活脱脱就是微软口中那个“新版设置”。结合现版中存在的种种不足，未来这份概念图入主 Win11 的概率还是蛮大的，同时也是目前主流操作系统普遍采用的一个设计。

▲网络曾经流传的一张设置面板概念图

4. 开始菜单

作为 Windows 系统的核心，开始菜单同样也在全力模仿 Win10X。不过与 Win10X 专注触屏不同，Win11 毕竟是一款全功能操作系统，因此这种照搬自然也带来了一定问题。之前曾经有一张截图在网络上流传，右侧和现版菜单很像，左侧则根据 Win10 的经验做成了一个功能菜单，以方便用户自行定义功能按钮。很显然，这个概念图要比现版所泄露的开始菜单更贴近于实际，如果后期微软打算对开始菜单改版，那么接下来这张图将很有可能作为参照。

▲Win11 泄露版内置的全新开始菜单

▲网络曾经流传的一张开始菜单概念图

5. 小工具

Win11 里的小工具，是微软对标 MacOS 的重要举措。但目前无论是内容还是功能方面，其局限性都很多。首先 Win11 的小工具仅限于资讯，无论天气预报、股市、新闻，其实都忽略掉一个大问题，即 Windows 是一款生产力工具。而生产力用户最关心的不是资讯，反而是待办事项、文件流转这样的效率模块。另一方面，第三方软件支持或许将成为小工具未来发展的重点，特别是类似于 PWA，可以通过统一的规范，快速拉升小工具活力。而小工具的呈现方式未来也将成为重点，如何呈现？什么时候呈现？呈现时该是一个什么样子？都将成为这款工具最终成败的关键因素。

▲泄露版内置的小工具

6. 文件管理器

对于 UWP 版文件管理器的呼唤，已经持续很长时间，但微软似乎并未在这一方面有何动作。其实早在 Win10X 项目中，就有一套基于 Fluent Design 风格的文件管理器。由于该版本是专为触屏用户设计，因此并不适合采用在 Win11 中。不过作为 Windows 里“最顽固”的组件之一，文件管理器被替换的理论已经太太太充分了。只是如何将现有文件管理器优势，融入到 UWP 版文件管理器中，才是微软目前最值得考量的。

▲此前官方推出的基于流畅化设计的 Win10X 资源管理器

▲此前官方推出的基于流畅化设计的 Win10X 资源管理器

7. 动态壁纸 & 日夜主题

此前 Win10X 曾推出过一组动态壁纸，能够根据时间自动切换壁纸样式。尽管 Win11 未将其上线，但却给了我们一套全新的浅色主题和深色主题。而随着 UWP 版文件管理器上线，以及微软对 Win11 UI 的逐步统一，未来全新的深浅模式以及由此衍生的自动日夜主题、动态壁纸、每日壁纸等功能，或将逐步进入到 Win11 的怀抱。

▲可随时间自动切换的日夜主题

8. 更多内置组件改造

微软原装组件的点击率不高，大体是由两方面原因导致：一是模块本身的设计不符合习惯，二是同步功能太差。以最新的“闹钟和时钟”为例，尽管微软为其更换了新 UI，但不支持“工作日重复”和“节假日重复”这些老问题依旧延续，基本上打消了用户使用它的念头。而由于生态建设的欠缺，微软的绝大多数组件都不支持多端同步，于是笨重的 Windows 电脑成为了这些工具的唯一打开渠道。正是这些体验与信息相脱节的设计理念，导致了人们对原装组件的远离，同时也进一步弱化了微软在用户眼中的地位。

唯一改版过的内置组件 —— 闹钟与时钟

除了功能上的排斥外，目前很多组件仍在沿用老 UI，也是众原装组件的一大顽疾。一方面它让整个界面逻辑混乱，另一方面也和 Win11 的外观格格不入。若想让内置组件重回大众目光，统一 UI、重构功能、增加云处理，都将是微软必须要正视的几个方面。

▲与 Win11 的 UI 格格不入

▲Win11 的很多地方依旧充斥着不和谐元素

▲日历的风格也没有遵从 Win11

▲对比一下隔壁的 macOS，Win10 日历又有多少人在用呢！

写在最后

很多人提到 Win11 只是 Win10 的一次 UI 重造，但笔者并不这样以为。首先从时间点上说，Win11 是出现在 Win10X 之后，尽管 Win10X 项目已经下马，但它却是微软近年来对 UI 的一次最大探索。其次尽管现版 Win10 的问题很多，但它仍然是目前世界上最强大的生产力工具，特别是在工控与专业软件领域，目前也只有 Windows 能够抗起这面大旗。而种种一系列原因，都预示着微软未来只能在原有 Win10 的基础上，进行一些小范围改造。这其中，多端传递和云协同，依旧是最具看点的两个点。

总之 Win11 的发布日已经近在咫尺，究竟微软是怎么想的，这一天也将有所定论。衷心希望，微软的下一次“改造”不要太拖拉，多多倾听用户心声，也许才是 Windows 最终的出路！

Win11 会如何？我们拭目以待……