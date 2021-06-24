周三股讯：纳指再创历史新高，中概股多数大涨

北京时间 6 月 24 日消息 6 月份美国制造业采购经理人指数达到 62.6，超过预期的 61.5，今天美股涨跌不一，纳指创下有史以来新高。截至收盘，道指跌 71.34 点，跌幅为 0.21%，报收 33874.24 点；标普 500 指数跌 4.6 点，跌幅为 0.11%，报收 4241.84 点；纳指涨 18.46 点，涨幅为 0.13%，报收 14271.73 点。

▲纳指涨 0.13%，报收 14271.73 点

美国主要科技巨头涨跌互现：

中国主要科技股绝大多数上涨：

上涨的其他中概股包括：

下跌的公司包括：

消息称小鹏汽车获准赴港 IPO 融资至多 20 亿美元

多家媒体报道称小鹏汽车已获准赴港 IPO，融资至多 20 亿美元。小鹏汽车已在纽约股票交易所挂牌交易，市值超过 300 亿美元。

获准赴港 IPO 的消息曝光后，盘前交易中小鹏汽车美国存托股涨幅超过 5%。常规交易中小鹏汽车涨 1.62 美元，涨幅为 4.05%，报收于 41.61 美元，盘中一度摸高 42.73 美元。

一名消息人士透露，同时在美股和港股上市，将使小鹏汽车成为“沪港通”的一部分，中国大陆地区投资者将可以交易其股票，这是小鹏汽车赴港上市的主要目标之一。

芯片荒无损股价上涨 蔚来近 1 个月涨约 23%

自 5 月 26 日以来，蔚来股价累计上涨约 23%，同期特斯拉仅上涨 2.9%。

中国电动汽车市场增长是投资者看多蔚来的主要原因。目前，中国在全球电动汽车市场的份额约为 44%，而且增速超过大多数市场。由于面临一系列负面消息，特斯拉在中国市场的领先地位可能遭到蔚来蚕食，而且蔚来可能在相当长一段时间维持高增速。

虽然蔚来称近期生产受到芯片荒影响，但这只是一个短期问题。另外，这一问题不是蔚来特有的，它对所有汽车厂商都产生了不同程度的影响。

TipRanks 的资料显示，蔚来股票评级为“强力买进”，8 名分析师都给出了“买进”评级。分析师给出的目标股价介于 50 美元至 81 美元之间，平均为 61.91 美元。

上涨的其他国外科技股包括：

下跌的公司包括：

特斯拉宣布在西藏建成太阳能充电站 股价涨超 5%

宣布在西藏建成一座太阳能充电站后，特斯拉股价今天大涨。常规交易中，特斯拉涨 32.86 美元，涨幅为 5.27%，报收于 656.57 美元。

这提醒投资者特斯拉还有太阳能发电业务，可能成为未来的增长动力。目前，特斯拉太阳能发电业务受到关注的程度远不如电动汽车，如果太阳能发电业务能高速增长，这种情况会得到改变。

特斯拉今天股价大涨与市场乐观情绪有关。

特斯拉当前股价比历史高点低逾 25%，这使得它有更多机会获得投资者关注。分析师预计特斯拉 2021 年每股收益将达到 4.53 美元，明年将进一步增长至 6.22 美元，这意味着其市盈率高达 105 倍。如此高的市盈率表明，投资者预期未来数年特斯拉业绩将会高速增长。

分析师称 2 万亿美元市值不是终点 微软还有 23% 上涨空间

Wedbush 分析师丹・艾维斯（Dan Ives）认为，即使市值在星期二短暂超过 2 万亿美元后，微软股价还有足够上涨空间。

艾维斯星期三发表投资报告称，云计算业务的持续增长，将有助于微软在当前水平上再上涨 23%。他维持对微软股票的“增持”评级，并将目标股价由 310 美元上调至 325 美元。

艾维斯说，2022 财年 Office 365 和 Azure 组合将继续热销，微软业务还有足够增长空间。他说，“我们估计，微软云服务在其客户中的渗透率仅约为 35%”，预计 Azure 将蚕食亚马逊 AWS 市场份额。

如果微软股价上涨至艾维斯给出的 325 美元目标股价，其市值将达到 2.5 万亿美元。微软市值达到 1 万亿美元用了 30 年时间，从 1 万亿美元增至 2 万亿美元仅用了 2 年时间。

常规交易中微软跌 0.24 美元，跌幅为 0.09%，报收于 265.28 美元