谷歌母公司 Alphabet CFO：支持对高收入者增税提议

IT之家 6 月 24 日消息 据报道，谷歌和 Alphabet 首席财务官露丝・波拉特（Ruth Porat）表示，她支持政府对高收入者增税的提议。

此项提议将把年收入超过 100 万美元的纳税人的长期资本利得和合格股息的最高联邦税率从 20% 提高到 39.6%，使之成为发达国家中最高税率之一。这一税率只适用于极少数人，即最上层的 0.3% 人群。政府还将改变纳税人死亡后如何处理资产的规则。

波拉特 2020 年的薪酬为 5089 万美元，其中包括长期授予的股票奖励。

本周三波拉特在《华盛顿邮报》举行的“科技女性”会议上被问及此项增税的计划。

“10 年前，你说‘富人能付得起更多的税’，这让很多人感到惊讶，”主持人希瑟・朗（Heather Lon）说，“政府提出了一项非常具体的提议，即对富人增税。你现在还这么认为吗？你是否支持政府的提议？

波拉特回答说：“是的，当时的观点我现在仍然非常坚持，那就是税收要有可持续的增长，这对每个人都是有益的，它需要是包容性的增长，我们每个人都需要尽自己的一份力。”“作为公司的领导者，我认为我们所做的所有事情都是正确的…… 作为一个个体，我现在也有同样的感觉。”

她还表示，她和谷歌支持经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development，简称 OECD）提出的对跨国合作征收全球最低税率的提议，该计划也得到了美国财政部长耶伦（Janet Yellen）的支持，并支持提高企业税。

“当我们看它背后的意图时，重点是我们如何…… 为这个国家需要的基础设施项目提供资金？我们致力于在这方面发挥自己的作用，”她说，“我们非常支持经合组织，我们认为这创造了一个可持续的解决方案，并确保我们在美国各地做正确的事情。”

波拉特曾领导谷歌和她过去所在的摩根士丹利（Morgan Stanley）度过危机。她表示，她经常思考政府和商界领袖如何应对疫情。她补充称，“遗憾的是，这不会是我们经历的最后一次疫情。“

波拉特似乎还赞扬了在新冠肺炎大流行期间对美国公民的刺激支出。

“积极的一面是向市场注入大量流动性，”波拉特说，“起初我非常担心事态会发展到什么程度。持续的支持 —— 特别是对中小企业和最边缘化的企业的支持 —— 才是关键。”