新品发布季购物季临近，芯片短缺问题有增无减

北京时间 6 月 24 日上午消息，据报道，过去数月，一个小之又小的组件 —— 芯片，难倒了整个庞大的科技行业。芯片短缺数月后，影响已经不仅是 Xbox Series X 或 PS5 等游戏主机一机难求了。芯片短缺对汽车行业的打击最严重，甚至一些家用电器也开始面临供应难的问题。

今年初的时候，不少公司曾预期，到今年夏季，供应链问题应该能够得到解决，芯片产品也会稳定地重回货架。然而，六月份已接近尾声，但芯片短缺问题的缓解似乎仍遥遥无期。又考虑到接下来大型科技公司新品发布在即，以及假日购物季的临近，芯片短缺问题在好转之前，预期只会变得更加糟糕。

约翰迪尔公司的首席技术官哈米・辛德曼（Jahmy Hindman）说：“大约在六或七个月前，我们和大多数人一样，以为这不过是一个相对短期的问题。但现在，我认为，未来 12 到 18 个月，芯片短缺这个问题会一直存在。”

但是，受影响的不止是拖拉机和卡车。英特尔首席执行官帕特・基辛格（Pat Gelsinger）在四月份的一次采访中也表达了类似的观点。他说，芯片产量可能需要两年时间才能得到提高：“我们还需要较长一段时间，才能将更多产能投入实际的使用。”另外，AMD 首席执行官苏姿丰博士在五月份的投资者活动上提到，由于芯片短缺，该公司不得不优先考虑高端芯片的生产，低功率芯片只能暂时搁置。

这背后有两个不同的影响因素在起作用。对于某些产品而言，需求太盛，从而对更高端的芯片（如 PlayStation 5 或 RTX 3080 显卡上的 GPU）造成影响。当然，芯片短缺无疑也起到了一定的作用，但是更大的一部分原因还是市场对这些产品的需求远远大于其供应。

以 PS5 为例，它是美国历史上销量最畅销的游戏主机，哪怕产品上市已经有一个多月，PS5 仍然很难买到。据报道，索尼首席财务官十时弘树（Hiroki Totoki）在一次私下的分析师简会上曾表示：“即便我们明年有更多设备，生产出更多 PlayStation 5，我们的供应仍无法满足需求。”

再来看 GPU。过去几周，GPU 的价格终于有所下降，倒不是因为英伟达变魔法一般地成功生产出更多 GPU，而是比特币价格暴跌以及加密货币受到打压之后，市场对 GPU 的需求终于放缓。

但是，继续生产这些组件仍然符合芯片制造商们的利益：更新一代的芯片利润更高。如果你是台积电或三星的老板，继续专注于这些组件的生产（和扩大生产）无疑与你的最大利益是一致的。

但是在需求侧，供应却是一大问题，尤其是旧芯片的设计。不像新款 iPhone 或 Xbox，一辆福特卡车或约翰迪尔拖拉机根本用不上台积电或三星的使用 5nm 工艺制程的尖端芯片。他们需要旧的芯片，与最新技术生产出来的芯片相比，老的芯片功能虽不那么强大，但价格也不那么昂贵。

影响已经开始显现。上个月的一篇报道指出，汽车制造商已开始放弃提供导航系统或额外屏幕等高级功能，以进一步缓解他们的芯片供应压力。英伟达将旧的 GPU 重新用于特殊的加密货币挖掘主板，为游戏玩家释放更多新一代的 GPU。就连苹果也表示，由于额外的竞争，该公司在收购老芯片这方面遇到了些许麻烦。库克在苹果的第二财季的财报电话会议上提到：“我们的大部分问题在于授权那些遗留芯片，不仅是同行业里的人，其他行业的人也在使用这些遗留芯片。”

全球第三大电子制造公司伟创力的首席执行官蔚阮欣（Revathi Advaithi）上个月在采访中提到了相似的问题。她解释说：“汽车半导体已经相当过时。”她说，汽车制造商要么投资升级到更新的技术，以便与消费设备保持同等水平，要么就是代工厂为这些特殊的遗留芯片扩大产能，但这些遗留芯片大多数对手机或笔记本电脑没什么用处。

雪上加霜的是，在更广泛的层面上，半导体行业的合并趋势日益加剧。尽管计算机芯片对于多个行业的几乎每一个硬件产品都越来越重要，但生产这些芯片的公司，尤其是生产高端市场专用芯片的公司，却越来越少了。

据报道，92% 的尖端芯片供应来自台积电这一家公司，三星提供了剩余的芯片。报道还称，台积电为全球汽车制造商生产了约 60% 的芯片。这意味着，一旦这几家芯片制造公司的产能用尽，我们几乎没有办法从其他地方获得这些核心组件。

这也同样解释了为什么芯片短缺不太可能会影响某些大订单设备，比如苹果的下一代 iPhone 或三星的任何一款秋季旗舰产品，至少受到的影响不会像福特的汽车或 GPU 那样严重。先前已有报道称，在接下来的秋季季度，台积电已经计划优先履行苹果的订单（以及汽车制造商的订单）。考虑到苹果订单的规模 —— 想象一下苹果每年售出多少部 iPhone，且每一部 iPhone 都使用的是来自台积电的尖端芯片，苹果当然有排在生产队列第一位的话语权。

坏消息是，在情况好转之前，芯片的短缺问题可能会加剧。台积电、英特尔和三星都在大力投资扩建和建设新的晶圆厂。美国政府也试图提供帮助，计划为美国的半导体制造业提供数十亿美元资金。但正如英特尔的首席执行官强调的，从投资到收获成果，这一切都需要时间，少则数月，多则数年。

再加上假日购物季的临近，以及来自各个细分市场上的一大波新产品都对芯片有需求，更多产品延期、偷工减料、价格上涨以及零部件短缺等现象似乎已成必然。