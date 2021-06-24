支付宝：近 20 个省份健康码小程序支持打疫苗后换皮肤

IT之家 6 月 24 日消息 支付宝开放平台数据显示，目前已有近 20 个省份的健康码小程序支持打疫苗后换皮肤，完成新冠疫苗接种的用户搜“健康码”可领取。

支付宝数据显示，上线特色皮肤的省份，健康码小程序的搜索和收藏量均有大幅提高，远高于未上线特色皮肤的省份。其中，涨幅最高的省份包括山东、湖北、四川、河北、山西、福建、重庆、云南等地。

IT之家为大家列举一些比较有特色的省份和自治区。

山东省是最早推出健康码金色皮肤的省份，已接种疫苗的人群，健康码会出现一圈闪亮的金边，2.0 版本还上线了金盔与音效。

此外，比较有特色的还有四川，天府健康通将“一人发一只旅行熊猫”，背景从“三星堆、九寨沟、峨眉山”等中随机产生。

陕西健康码选用了俑坑中级别最高的将军俑作为创作元素，兵马俑站在健康码的两边，屹立千年的古城墙则将健康码紧紧围住，寓意构筑起保障人民健康免疫屏障。未完成全剂次，边框以及兵马俑和手中的盾牌均为银色。

广西健康码会加上壮锦金边，同时左上角有一个奖牌样式的“棒”字，如果接种疫苗但未接种完全，则边框由粉色花朵围绕，左上角会有“点赞”的手势。

广东省姗姗来迟，近日推出了特色的“舞狮金标”，接种一针的用户可获得蓝狮子 + 蓝边，接种两针的用户可获得红狮子 + 金边。

大家觉得哪个更好看呢？