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马斯克回应星链何时上市：至少几年后，太早会很痛苦

2021/6/24 11:22:20 来源：凤凰科技 作者：- 责编：玉笛
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IT之家 6 月 24 日消息 推特网友问马斯克：“星链什么时候有上市的计划，如果特斯拉散户投资有什么待遇嘛？”

马斯克回答：“至少要几年之后，在星链收入无法合理预测之前都不会上市，上市太早会很容易陷入痛苦。”

马斯克还表示：“会尽我所能给特斯拉长期股东优先权。”

今年 3 月 8 日，SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）发布推文表示，SpaceX 正将星链卫星发射至轨道，以实现移动载具联网，而非只是给家庭联网。

早在 2015 年，马斯克曾宣布星链卫星互联网服务项目，旨在为全世界用户提供高速互联网接入，特别是农村和偏远地区。

目前，这一计划的申请已被提交至美国联邦通信委员会。一旦通过，SpaceX 将开始在移动载具安装并操作终端设备。

SpaceX 在申请中指出，如能获得美国联邦通信委员会的许可，未来将在美国部署多达 100 万个用户终端，不仅能向偏远地区提供互联网服务，还能连通各种交通工具

马斯克表示，因为特斯拉车辆用户群太大，所以该计划不会将特斯拉乘用车或特斯拉小型车纳入其中。但星链项目未来将为飞机、船舶、大型卡车以及休闲车提供服务。

据悉，星链互联网服务现有 1 万多名用户，公司已经公布未来计划，将星链推广到更多国家。

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关键词：马斯克星链

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