SA：2021 年 Q1 基带市场同比增长 27%，高通以 70% 份额领跑 5G 基带

IT之家 6 月 24 日消息 据 Strategy Analytics 的官方公众号公布的数据，2021 年第一季度，全球手机基带市场凭借 5G 的强劲势头实现了两位数的出货量和收入增长，市场规模增长了 27%，达到 74 亿美元。

其中，高通、联发科、三星 LSI、英特尔和紫光展锐占据了 2021 年第一季度基带收益份额的前五名，高通以 53% 的收益份额占据第一，其次是联发科的 25% 和三星的 10%。

特别是在 5G 基带方面，高通的出货量份额达到了惊人的 70%。

Strategy Analytics 的手机元件技术服务副总监 Sravan Kundojjala 评论道，“受苹果 iPhone12 的订单和 安卓 5G 势头的推动，高通 5G 基带出货量份额在 2021 年 Q1 上升至 70%。高通受益于海思半导体因贸易制裁而削减的业务，获得了更多 5G 市场份额。这是四年来海思首次跌出基带收益份额的前五名。”

IT之家了解到，在今年第一季度，联发科凭借其天玑品牌的 5G 芯片，在 5G 基带市场上成为仅次于高通的第二大企业，Strategy Analytics 预测，受中国以外的市场扩张的推动，联发科的 5G 基带增长势头将持续到 2021 年。