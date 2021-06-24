央视曝光 QQ 养号黑灰产业链：通过虚拟手机卡绕开实名制监管

IT之家 6 月 24 日消息 据央视报道，近日，湖北荆州警方破获一起为下游犯罪提供支撑的大型 QQ“养号”团伙，该团伙利用非法购买的物联卡从事 QQ“养号”活动，累计销售恶意注册、非法获取的 QQ 账号 270 余万个，关联涉诈涉赌案件 1700 余起。

谢某团伙养的 QQ 号绑定的都是虚拟手机卡，他们也称为物联卡。物联卡是一种纯流量卡，和普通手机卡一样具有上网、发送短信的功能。由于物联卡开卡可以绕开手机卡实名制监管，这也给一些不法人员尤其是电信诈骗分子提供了可乘之机。

IT之家获悉，工信部、公安部近日发布通告，部署依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号工作。

通告明确指出，凡是实施非法办理、出租、出售、购买和囤积电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的相关人员，自通告发布之日起，应停止相关行为，并于 2021 年 6 月底前主动注销相关电话卡、物联网卡以及关联互联网账号。对通告发布后仍然进行上述非法行为的人员，将依法依规予以惩处。

互联网企业应根据公安机关、电信主管部门有关要求，对涉案电话卡、涉诈高风险电话卡所关联注册的微信、QQ、支付宝、淘宝等互联网账号依法依规进行实名核验，对违法违规账号及时采取关停等处置措施。