华为鸿蒙能给银行刷足“存在感”吗

华为 HarmonyOS 2（鸿蒙操作系统 2.0 版本，以下简称“HarmonyOS”）在金融行业可谓是一呼百应，工行、中行、招行、农行等数十家银行迅速支持。

在上篇文章《鸿蒙出世，金融 IT 人最关心哪三个问题？》，我们已经谈过哪些金融机构率先响应，他们又是如何支持、接入鸿蒙的，这次就来详细聊聊：

HarmonyOS 的原子化服务，为何备受银行青睐？

每家银行用服务卡片呈现的内容不尽相同，这些区别又意味着什么？

除了原子化服务，HarmonyOS 还能带给金融行业多少想象空间？

（一）同选原子化服务，嵌入却不尽相同

目前，金融机构接入 HarmonyOS，目前主要有三种形式：

(1) App 适配 HarmonyOS;

(2) 做 HarmonyOS 的原生应用；

(3) 推出原子化服务。

前两种方式基本成为接入标配，一是为了不影响华为用户使用自家 App，二是出于与合作伙伴构建更好的行业生态的考量。

而原子化服务，是目前银行接入 HarmonyOS 较为创新，也更有想象空间的一种方式。

原子化服务，就是客户无需重新下载 App，而是像“小程序”一样使用相关服务。

也就是使用者能够即搜即用，不需要事先下载应用程序软件，或者以服务卡片的形式直接呈现于桌面。

HarmonyOS 在桌面上采用了全新的原子化服务卡片，进行应用分类时，会自动帮助用户进行相似应用归类，分类管理更高效。，分类组件支持放大，通过分类组件可直接进入软件，实现一屏一场景。

采用卡片式操作，用户们可以以卡片方式分享文章、页面等内容、无需下载，好友直接就能打开观看。

利用这一特性，多家银行迅速推出了鸿蒙“原子化服务”。

招商银行，第一时间适配了 HarmonyOS，也通过鸿蒙原子化服务，把“财富直击”栏目以服务卡片形式上线

招商银行 App 相关产品经理告诉本网《AI 金融评论》，其实招行很早就在关注鸿蒙，今年年初 beta 面世时，他所在的团队就验证过 App 在鸿蒙上的运行情况；而在本月初的发布会之后，招行就迅速关注到了原子化服务，着手开发服务卡片。

他透露，从召集开发测试团队，到向鸿蒙提交、等待应用检测审核，大体用时十余小时，HarmonyOS 的良好开放性也加快了这次的开发进程。

目前，用户可以在安装 HarmonyOS 的手机桌面上，通过右小角唤起“我的服务”，添加“招商银行”，即可选择添加对应的服务卡片到系统。

用户点击“财富直击”卡片，即可迅速了解招商银行 App 近期的热门理财产品，最新投资工具和财富运营活动。点击详情卡片，还可以唤起招商银行 App 了解具体产品信息，进而完成产品购买。

此外，中国银行和中信银行也迅速做出了反应。

中国银行推出了““中银外币现钞预约”原子化服务，使用者通过 HarmonyOS 的服务中心搜索“外币”二字，即可快速进入“中银外币现钞预约”程序进行预约。

这种方式，能够让使用者更便捷地获取超过 20 种外币的现钞预约服务，省去应用下载安装、用户注册等步骤，简化了业务办理流程。

中信银行，则推出“借记卡查询”原子化服务。客户无需下载 App，通过“中信银行”的服务卡片，即可享受中信银行借记卡申卡及进度查询服务。

服务卡片这种轻量化的原子服务，为什么会吸引到银行“出手”？

招商银行 App 相关产品经理向 AI 金融评论强调，原子化服务让用户无须打开 App 就能获得服务，实际相对缩短了银行触达用户的路径，变得更“轻”，用户体验更加极致。

一个服务的步骤越繁琐，对用户的吸引必然大打折扣，因此这种“轻盈”一定程度上会提升用户观看（或使用服务）的频率，使浏览和决策的成本下降。

HarmonyOS 原子化服务的出现，为银行提供了新的想象空间，超级终端理念、轻量化的原子服务会对银行的下一步棋，产生多大的影响？

（二）银行战略与原子化服务环环相扣

从上文中可以看到，各家银行通过原子化服务，对外展示的业务都不一样。

这样一个强调轻量、快捷的设计，印象里它应当与一些高频刚需的金融场景绑定，比如付款码、账户查询等等。

但事实并非如此，我们可以清晰地感受到，银行们对原子化服务的理解不只是单纯的“占位”。

以中国银行为例，有业内人士指出，“外币现钞服务”功能正是中行的传统优势领域。

回溯历史，在 20 世纪 80 年代中后期，中行是经过外管局批准的唯一一家可接受客户委托、代理买卖即期和远期外汇的银行，可见中行以外汇起家。

如今，中行外币现钞预约服务已覆盖 4500 余家中行网点，可选美元、英镑、欧元、日元等 23 种外币，支持手机银行、微信银行、个人网银等多个渠道办理，支持非中行客户便捷预约。

中国银行将外币现钞预约服务外嵌至鸿蒙，能够聚焦特色业务优势，下沉服务重心，推动自建场景融入外部流量平台。

此举折射了中国银行的规划：希望将金融产品和优质服务下沉到贴近客户的日常生活场景中，为客户提供更加便捷的一站式服务。

同样地，招商银行上线“财富管理”，背后正是行长田惠宇提出的打造“大财富管理价值循环链”的战略和规划。

招商银行相关负责人告诉本网《AI 金融评论》：招行使用 HarmonyOS 的原子化服务，上线“财富管理”，正是招行围绕大财富管理的战略排兵布阵的举措之一。

田惠宇曾表示，在数字化时代，招行最大的竞争优势在于财富管理。依托财富管理构建生态，是招行谋求未来竞争制高点的一条出路。

这条出路的价值不在提出“新思维”，而在“总集成”。它将前期转型成果整合起来，面向社会需求提出一套综合解决方案。

近年招行的转型不断刷新外界认知，率先实践金融科技银行、MAU 北极星、开放融合、3.0 模式等一系列探索，但它们都是轻型银行局部的、阶段性的成果。

如果想通过这些阶段性的成果了解招行，似乎只见树木不见森林；而大财富管理则是拼图的全貌，被称为“轻型银行的高级形态”，它第一次清晰勾勒出招行想成为的样子。

可见，银行们正在通过 HarmonyOS 这个全新的窗口，更直观地对外秀出“肌肉”，外界也更能看见银行的战略和野心所在。

（三）HarmonyOS 或给金融业带来更多可能性

除了原子化服务，HarmonyOS 还有哪些特性值得金融业“脑洞大开”？

HarmonyOS 是新一代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言，带来简捷、流畅、连续、安全可靠的全场景全新交互体验。

相较于 Android 和 iOS 系统，HarmonyOS 最大的特点是它的分布式特性，从手机衍生到了可穿戴、IOT 等设备上，实现了跨设备的互联互通。

这意味着基于 HarmonyOS 统，用户办理业务的环境可能不再仅限于手机和 PC，通过手表、电视、车机等身边的设备，都可以随时随地办理业务。

设备之间的系统隔阂被打破，无疑降低了金融服务的沟通成本。一位银行业人士向 AI 金融评论举例，譬如客户经理向用户讲解理财产品，可以通过 HarmonyOS 直接推送或投放产品细节至用户所持终端，而无需经过复杂的加微信好友、下载 APP、发送链接等步骤。

值得关注的是，HarmonyOSHarmonyOS 的重心不仅仅在于一个手机的操作系统，而是“面向万物互联 (物联网) 时代的全新、独立智能终端操作系统”。

不仅如此，华为表示已经在 2020 年和 2021 年分两次，将该系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，目前该项目已经有 245 位贡献者，最新版本称为 OpenHarmony2.0。

这意味着未来国家的医疗系统、教育系统、卫生系统、政府行政系统等等都可以使用 HarmonyOS 开发线上化智能化设备，共同搭建生态环境。

对于 HarmonyOS 而言，HarmonyOS 的技术壁垒在于统一标准后的生态构建，围绕着 HarmonyOS，周边的各种应用软件及配套硬件都支持上了，生态就丰富了，用户使用起来就便利了。

对于金融机构而言，随着鸿蒙生态完善、技术成熟、标准建立，更多金融机构加入鸿蒙已成了必然趋势，未来会具有明显的网络效应，参与的机构越多，网络价值也会越大，从而形成闭环的发展模式。

未来，万物互联所产生的数据、场景、终端都是指数级上升的，也必然会有更多的金融需求。银行业与鸿蒙的合作将会更加广阔，未来可期。