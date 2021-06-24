英特尔 CEO 基辛格寄语 21 届毕业生：当下是成为技术专家的最佳的时刻

6 月 24 日下午消息，英特尔 CEO 帕特・基辛格今日发布视频，寄语 21 届毕业生。

在视频中，他表示，新世界的变化速度如此之快，要求人们“学在当下”，获得新知识的能力变得比知识本身更有价值。因为科技从根本上重塑了世界的本质。

他向毕业生提出：不能认为科技是别人的问题，每个人都必须发挥作用来确保科技创新成为一种向善的力量。

基辛格还教授 21 届毕业生运用领导力的 5L 来提高能力，5L 即：倾听（Listen），学习（Learn），提升（Lift），连接（Link），爱（Love）。

他认为，如今每一项业务都与技术息息相关，世界比以往任何时候都更加数字化。“当下，是成为技术专家的最佳时刻，也是最为关键的时刻。”

以下为帕特・基辛格的寄语全文：

21 届的同学们，毕业快乐！

毕业是庆祝的时刻，反思曾经的付出和成就，憧憬未来的希望、兴奋和可能性。

新世界的变化速度如此之快，这要求人们“学在当下”，获得新知识的能力变得比知识本身更有价值。这一能力在当下尤为重要，因为科技从根本上重塑了世界的本质。

新冠肺炎疫情的全球蔓延加上世界各地区的动荡，为“前疫情时代”和“后疫情时代”划出了界限。当历史学家回顾这段时期时，会认为这是一个挑战旧假设、推动结构性变革的千载难逢的决定性时刻。

我以前说过：“有时需要十年的努力才能取得一周的进步，但有时候一个星期的奋斗就能让你进步十年。”这是因为在相对平静的时期，我们根本不能（或不会）推动真正的系统性变革。然而，我们正站在一个转折点上。作为人类，我们必须团结起来，消除造成摩擦的制约因素。尚需强调的是，颠覆现状往往需要一个全新的视角。

今天，每一项业务都与技术息息相关，世界比以往任何时候都更加数字化。当下，是成为技术专家的最佳时刻，也是最为关键的时刻。

我们不能认为科技是别人的问题，每个人都必须发挥作用来确保科技创新成为一种向善的力量。我们可以将当前的动荡转变为一种复苏 —— 创造改变世界的科技，造福地球上每一个人。

过去几年，我频繁提到科技的“超级力量”。每个都有自己的特质，同时它们也相得益彰。

云 —— 无限的规模

连接 —— 无限的延伸

智能边缘 —— 融合数字与物理世界

AI—— 万物智能

1986 年，我在英特尔设计 486 芯片时，我的市场经理宣称：“我们必须让 486 成为一个伟大的人工智能芯片！”

后来发生了什么？在接下来的三十年里，没有发生。

但今天，数据集足够大，算力足够强，算法足够聪明，我们可以创造难以置信的突破。我喜欢将此视为三十年努力取得的一夜之间的成功。

这四大超级力量正在影响着人类生存的方方面面 —— 如何学习、生活和工作等等。正如今天大家都常说的，新冠肺炎疫情是推动飞速变革的强大催化剂。几乎在一夜之间，每个员工都成了远程工作者，每个学生都成了数字学习者。

当踏上下一段征程时，你们会成为超级英雄，将这些超级力量作为超乎想象的创新的基础。

当你们在这段征程中迈出第一步时，我对你们所有人的职业建议：

与你欣赏的人一起，找到自己擅长并喜欢做的事

在我 40 年的职业生涯中，我今天仍然像第一次走进英特尔大门时一样兴奋。我希望能够分享这种创新的激情。永远不要失去改变世界的激情和动力。

写一份任务清单，并付诸实践

保留最重要的东西，最重要的东西。这听起来很简单，在很多方面也确实如此。然而，说易行难。明确你未来的梦想和你想要达到的位置，这将帮助你继续学习你认为自己已经习得的知识和技能。

理智诚实，在生活中不懈地追求正确的东西。不能是大部分正确，而是完全和彻底的正确。归根结底，你的价值观定义了你并使你在竞争中脱颖而出。

遵循成就伟大事业的两条规则：1）在你目前的角色中做伟大的事情

在职业生涯初期，我已经从技术员晋升为初级工程师。我是一个老练的初级经理，负责 386 芯片的一个关键工艺。当时我意识到我们的计算机系统一直存在问题，灾难迫在眉睫。

我验证了数据，并坚持要求我们的管理层紧急处理此事。我曾经挑战了芯片行业名副其实的“上帝”—— 集成电路的发明者罗伯特・诺伊斯，“摩尔定律”的提出者戈登・摩尔，英特尔的创始人之一、总裁和即将成为 CEO 的安迪・格鲁夫，后来他成为《时代》杂志的年度人物。

这就引出了第二条规则：2) 为下一项工作做好准备

这次会议结束后一周左右，我正在办公室里专心致志地工作，沉浸在自己充满问题、想法和设计的小世界中。突然间，桌上响起的电话铃声把我拉回了现实（当时还存在有实体铃声和拨号音的电话）。

我恼火地问道："你是谁？"

对方回答说：“安迪”。

是的，安迪・格鲁夫给我打电话 (好的消息是，我之前的坚持和谏言并没有让我被解雇)。

安迪说：“那天你的演讲给我留下了深刻印象。你都读什么书？你在研究什么？你的下一个职业目标是什么？你想要的下一份工作是什么？”

我很震惊，结结巴巴地说我只想把我的芯片做出来。

他回应道：“这是很糟糕的回答，一个星期后，带着更好的答案来我的办公室。”

他是正确的。对于他的提问，我完全没有准备。除了“成为一名工程师”之外，我没有考虑过最终想要实现的目标。

当时我有两个选择 —— 带着深刻的反思出现在总裁的办公室，或者逃离这里。（我认真考虑过这两种情况）。

找到导师，并听取他们的意见

一周后，我给出了深思熟虑的回答，一段持续了 35 年的师徒关系就此开始。

我开玩笑说，这就像去看牙医却没有得到奴佛卡因（一种麻醉药）。安迪很强硬也很严厉，但他让我变得更好。这些是你在追寻的任何人生道路上都需要的那种关系。直到今天，我仍然以这种方式，与我的其他导师们保持联系。

我所见过的几乎每一位伟大的领导者，都能指出他们自己生活和事业中受到的影响 —— 每个人都能立即描述他们的“安迪・格鲁夫”。我们就像未经雕琢的钻石，需要导师来帮助我们去雕琢，展现内在美丽的一面。

导师关系有着各种类型 —— 有像安迪这样的导师，严厉并不断灌输你；也有的像伙伴一样一直陪伴你；还有的在日常生活中彼此交融。

所有这些都会让你充实而自信。把他们结合起来，你会发现自己真正的潜力。

期待未知，学会拥抱变化和挑战

危机会发生，并且会再次发生，往往是由于你无法控制事件的发展。不要把这些当作“糟糕”的时刻，并试图蜷缩起来只求生存。

认识到他们称之为“工作”是有原因的：不是每天都会像在公园里散步一样，你会挣扎，你会生气，你会失败，你会失去那笔交易，你不会得到晋升。

利用这些机会（即使你当时不想承认），运用领导力的 5L 来成长：

倾听（Listen）

“没有人在乎你知道多少，直到他们知道你有多在乎。”真正和积极的倾听是尊重的、深思熟虑的和引导性的。提出开放性的问题，并努力倾听答案 —— 不论是说出来的还是没说的。

HiPPO（最高薪酬者的意见......）往往被默认占据主导地位；然而，要倾听周围的声音，不要让信号淹没了更细微或更低的声音。

学习（Learn）

保持对学习的不懈渴望，保持谦逊，拥抱变化 —— 保持成长型心态而不是固定型心态，因为即使时势良好，顺风顺水，也可以肯定你将面临新的挑战。

你会犯错，只是不要犯同样的错误。通过不懈地追求自我提高，你也可以影响他人并提升他们的表现。

提升（Lift）

面对挑战需要韧性，然而这种韧性不仅仅是指从挫折中恢复过来，而是面对失败，并把它当成推动前进和向上的跳板。当面临挑战时，领导者要提升组织的面貌。事情从来没有特别好，也从来不会特别坏（安迪常说做一个“偏执狂”）。

连接（Link）

在不同的团队之间建立联系，以确保共同的认知、目标和灵感。打破组织内部的隔阂以建立信任，促进思想和技能的交流。

爱（Love）

这个词在学术界和商界并不常见。在人生征程的每个方面，它是你经常所知的情感，包括所有内在的挑战和回报。

它始于自爱。坦然面对真实的自己，把真实的自己带入工作，这是多元和包容的核心。不要为你生活的不同部分培养不同的角色。人们在生活中某一领域所拥有的技能，往往会为另一领域带来意想不到的好处。正是这些思想、经验、背景和文化上的差异，充实和赋能了高效团队，并最终推动创新。

创新是科技的命脉。我们有机会用科技造福地球上每一个人，我们有机会建设想要生活的世界。我们不能停滞不前，我们必须前行，更快迈向未来。

在时代定义我们之前，由你们来定义这个新时代。

2021 届的毕业生们，未来在你们手上。我期待与你们携手，实现更多“不可能”。