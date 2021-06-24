中国联通，真的会有大动作吗？可能性微乎其微

最近的这段时间，关于联通的各种传闻甚嚣尘上。

6 月 18 日，联通发布官方公告，宣布公司首席财务官及董事会秘书朱可炳先生因为工作调动，即日起辞去相应职务。

朱可炳一直以来都是联通混改的主要牵头人。他的离开，让很多人对正处于关键时期的联通混改产生了一丝担忧。

更重要的是，朱可炳的辞任，再次引发了人们对近期联通高层频繁人事变动的关注。

就在一个星期之前，6 月 11 日，联通同样也是一纸公告，宣布公司董事李福申先生（三把手）因工作调动，辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。

再往前，4 月底，原中国联通副总经理范云军辞任相关职务，赴新成立的中国卫星网络集团有限公司上任。

短时间内，中国联通核心管理层从 9 人变成 6 人，只出不进，非常反常。甚至有传言猜测，中国联通可能发生重大调整（重组、合并）。

首先，我先阐明一下我的个人观点。

我认为，虽然近期联通的管理层变动有一些特别，但是如果说会发生重要调整，我认为可能性微乎其微。

熟悉通信行业的人都知道，自从上世纪 90 年代末至今，中国电信行业已经发生过三次重大重组。从最开始的中国邮电一家独大，到后来的战国七雄，再到现在的三足鼎立，经历了非常复杂且坎坷的过程。

重组作为一件改变行业格局的大事，并不会轻易发生。它往往出现在技术迭代的关键时间节点。例如，第一次重组，是国内 2G 移动通信大规模建设之初（1999 年），第二次重组，发生在 3G 标准确定之后（2002 年）。第三次重组，直接发生在 3G 牌照发放之前（2008 年）。

2008 年，我们国家形成了移动、电信、联通的三强格局，并一直维持至今。

▲电信重组，距离我们已经十分遥远……

最近十多年，关于重组的呼声其实并没有消失过。大家应该还记得，联通和电信合并呼声最高的时候，是 2018 年，也就是 5G 牌照发放前夕。

当时，很多人认为联通和电信的财力都不足以各自建设一张 5G 网络，所以，两家合并是唯一可行的选择。那时候，联通的股票一路飙涨，就是因为这个原因。

结果呢，没有等来合并，却等来了 5G 牌照的提前发放。为了解决 5G 建设资金的问题，联通和电信想了一个“曲线救国”的方案，那就是“5G 共建共享”。双方共同出资，一起建设，一起使用。

于是乎，合并重组传闻不攻自破，人们很快就把这件事抛诸脑后。

如今，5G 牌照已经发放整整两年，此时此刻再提合并，从时机的角度来看，实在是不合时宜。共建共享的成败还没有结论，匆匆合并，意义何在？

当然了，也有人认为，联通的经营状况不佳，所以可能会导致领导层决策重组。

我觉得，这种说法也缺乏事实依据。

根据中国联通 2020 年的财报数据，公司全年营业总收入 3038 亿元，同比增长 4.59%，高于行业均值。净利润 55 亿元，同比增长 10.8%，符合行业预期。

再看看用户规模。5G 方面，虽然联通前期一直没有公布 5G 用户数，引起广泛猜测，但今年年初公布后，好像也没有那么差。截至 2020 年 12 月 31 日，中国联通 5G 套餐用户数达到 7083 万户。刚刚过去的 5 月份，更是突破了 1 亿户。

根据工信部最新的数据，中国联通移动出账用户数 3.097 亿户，固网宽带用户数 8949.1 万户，本地电话用户 4722.2 万户。虽然宽带用户数和对手有一些差距，但移动通信用户（包括 5G 用户）并没有落后太多，仍咬得很紧。

除了用户数量之外，联通现在转变策略，重点关注用户质量。中国联通的用户 ARPU（来自每用户的平均收入），有明显的提升。

在这种财务和运营数据比较稳健的情况下，判断中国联通会因为经营不善而发生重组，我不太相信。

不可否认，中国联通一直都是三大运营商中实力最弱的一家。如果是三大运营商是三兄弟，那么，联通就是兄弟里最让人操心的小弟弟。

一直以来，爹妈都会把最好的给这个小弟弟（例如当年的 WCDMA 牌照），但小弟弟的表现却总是不尽如人意。

为了帮助小弟弟补课，父母还专门找来了邻居家的学霸，和小儿子结对子（混改），试图帮一把，但是也没有什么明显的效果。

眼瞅着马上就要高考了，所有人都为这个小弟弟捏一把汗，怕小弟弟扛不过去。

于是，就有了各种猜想、各种传言。

其实，如果没有高考（5G）的话，小弟弟的日子，并不会这么难过。

两年前发放 5G 牌照。运营商这边，不管是弟弟还是哥哥，都没有做好相应的准备。

对于 5G，运营商的态度是非常微妙的。我个人认为，是抗拒多于欢迎。4G 投资前后还不到 6 年，成本连一半都还没有收回来，投资 5G，显然是一次冒险。

5G 的需求并不明确，技术成熟度和应用场景也没有得到完全验证，加之投资数倍于 4G，运营商不纠结是不可能的。对于联通这样资金不充裕的运营商来说，更是会非常顾虑。

但是，站在大局的角度，5G 又不得不建。那么，只能硬着头皮向前冲。没有条件，创造条件也要上。

不过好在二哥也不容易，两兄弟抱团，想到了“共建共享”这个办法，虽然还不知道能不能成功，但好歹把条件给创造出来了。

如今的联通，如履薄冰，一点点往前摸索，形势并没有想象得那么糟糕，但也远谈不上良好。

对于目前的中国联通来说，机遇和挑战并存。我个人觉得，联通想要在激烈的竞争中生存下去，一定要关注以下几个方面的战略布局调整：

1、控制 5G 节奏，不宜太快。

联通当年在建设 4G 时，不够果断，反应迟钝，因此吃了大亏。但是 5G 和 4G 不一样，4G 当时是有明确需求的。5G 是物联网为主，商业模式和 4G 大大不同，5G 的外部发展环境，和 4G 当年相比，完全不是一个层次。

商业上有这么一种说法：“快速地试错，廉价地试错。”在控制 5G 整体建网节奏的基础上，使劲进行单点试点，采用跟随战术，在成功的应用场景加大下注，在失败的应用场景及时止损，是联通的最佳选择。

2、加速退网清频，减轻维护压力

网络越多，负担越大。联通的退网策略其实是非常清晰且简单的，先毫不犹豫退掉 2G，然后逐步退掉 3G，最后，以 4G 为打底网络，用 5G 进行热点覆盖，非常合理且实用。如果各省决心不足，尾大不掉，不仅徒增成本压力，还会拖累整个公司的转型速度。

3、正视 5G 行业问题，扭转 2B 市场观念

现在三大运营商都在推 5G 行业应用，但是效果很差。说白了，做了那么久的甲方，现在做乙方，是很难适应的。况且，以前都是做 2C 生意，现在做 2B，观念和方式也是摸索阶段。

运营商并不是没有 2B 经验，以前也卖过专线。但是，卖专线是躺着赚钱，现在要跪着卖解决方案，卖别人不了解的东西，显然是两回事。

5G 2B 是个大坑，我觉得 5 年之内都不会有明显的起色，还不如卖高品质 OTN 专线、F5G 来得实在。

要解决 2B 业绩问题，首先要解决团队问题。扭转风气，减少内耗，赏罚分明，这些市场经济最简单的管理机制如果能落实到位，做 2B 才有成功的可能性。

现在各省做 2B，有点散兵游勇打游击的感觉。运营商员工自己对 5G 的理解都不透彻，5G 方案推广纯靠 PPT 忽悠，一问三不知，有问题就拉设备商撑场子，很难获得 B 端政企客户的认可。

集团层面应该发挥市场部的作用，让省市公司发挥销售的作用，集团做好支撑，做好配套，准备好完善的方案、报价方式，并提供数量充足的成功案例，这样才能事半功倍。

4、抓住云网融合契机，加速实施转型

云网融合是大势所趋，传统通信作为管道，已经玩不出什么花样了。未来，通信只要不出问题，就算是完成任务了。

运营商应该花更多的力量，敦促员工积极向 IT 靠拢，捣鼓应用层的创新。例如 5G 消息、咪咕视频，包括联通现在干得很不错的边缘计算，都可以使劲尝试。逐渐将工作重点从网络迁移到应用，关注客户的需求，关注内容的积累，关注平台的建设，使自己从一个重资产管理公司，变成服务型平台型企业，这才是王道。

5、加大物联网投入，抢占市场份额

现在的物联网正处于关键时期，新老制式替换，NB-IoT/Cat.1 崛起，替换 2/3G。这个时候，就有点像 2008 年手机上 3G 的时候，最适合联通这样的弱势企业弯道超车。

联通应该想方设法提升 4G 网络覆盖和质量，拼命压低价格，甚至不惜采用价格战的方法，把中低速物联网市场份额给抢下来，尤其是把中国移动 2G 物联网模组替换份额给抢下来，为后面全国物联网长远发展做好布局。

6、共享共建，谨慎乐观

联通和电信进行共建共享，我觉得成功的概率是小于 50% 的。双方亦敌亦友，想要真心诚意抱团合作，不太可能。亲兄弟，明算账。如果这个帐算不清，到头来可能兄弟都没的做。不是我吃掉你，就是你吃掉我。

共建共享给联通电信带来的竞争优势，目前看也有点玄。人家移动也不是吃素的，直接拉来了广电，空手套白狼搞到了 700M 的频段，立马缩小了联通电信共建共享的优势，变被动为主动。长远来看，广电与移动这种极其不对等的合作，到头来极有可能是直接吞并。

7、混改的未来

联通混改，我在一开始就不看好。引入社会资本，看似拉来了外援，实际上同床异梦。

混改，对于阿里腾讯京东这些参与混改的企业来说，就是为了资源互换。作为民企，让他们指点国企做事，他们也不敢。他们只是花钱凑个热闹，搞一些表面的合作，例如联通京东体验店、流量卡合作等等。这些改革，都没有触及核心利益。双方体制上的差异，阿里腾讯不会真的教给你真功夫，他们没有这个信心，也没有这个耐心。

单纯从资本引入的角度，从来没有哪个企业是只靠输血就能脱胎换骨的。如果自身管理水平和企业文化不 OK，经营效率上不去，再多的资金也不够烧。人家混改企业也不是傻子。

结语

中国是一个拥有 14 亿人口的大市场。这么大的市场，拥有三家运营商，算多吗？显然不多。

三是一个完美的平衡数字，如果只剩两家，弱的那家要直面对手的直接打压，日子会过得更加艰难。最终的结果，很可能是赢者通吃。对于消费者来说，这是非常不利的。

如果再多一家，对于广袤的国土来说，又是巨大的资金投入，会造成资源的严重浪费。就算国家同意，我们的铁塔和抱杆也不会答应，拥挤的空间，已经容不下另一家运营商的天线了。

今日之中国通信，维持现状应该是最好的选择。你觉得呢？