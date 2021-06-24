今晚 11 点发布，微软 Win11 将至：十年来最大更新

6 月 24 日消息，据外媒报道，今晚 11 点 Windows 11 即将发布。新一代 Windows 在图标、菜单栏、声音、性能上均有变化，并且还可以实现自定义电脑的新方法。

Windows 11 发布会上，微软可能除了介绍新操作系统外，或许还会讨论 Windows 业务的结构性变化。

上个月，微软 CEO 萨提亚・纳德拉（Satya Nadella）调侃说，Windows 11 是“过去十年 Windows 最重要的更新之一”。这款拥有 35 年历史的操作系统更新，可以为这家仅次于苹果、全球市值第二的上市公司带来额外收入增长。随着数百万消费者和上班族将现在电脑的操作系统 Windows 10 升级，新版本 Windows 11 可能会被广泛使用。

上周二 Windows 11 预览版镜像被提前泄漏，微软方面发推特回应说：“这仅是个开始，更多信息要等 24 号的发布会。”一些国内外媒体下载到了镜像，并发布了体验测评。

01. 显示风格变化，涉及图标、动画、提示声音等

如果正式发布的 Windows 11 跟被泄漏出的版本接近的话，那么这个新版本操作系统将从被搁置的 Windows 10X 中借用一些元素 ——Windows 10X 最初被设想在双屏 PC 上运行。跟 Windows 10X 一样，Windows 11 会将“开始”按钮和打开程序的图标放在显示屏底部任务栏中央，而不是左侧的任务栏。

最新版本 Windows 跟 Windows 8 和 Windows 10 的图标设计风格不同，之前的版本图标风格是从左到右变宽。而 Windows 11 的图标变成了四个相同大小方块。

Windows 应用程序界面使用跟苹果 macOS 不同风格的圆角，来替代原来的尖角设计。

人们在打开和关闭 Windows 时看到的动画也有变更，“开始”菜单以类似于 Windows 10X 的方式进行应用和文件的显示。此外，系统通知和其他事件提示声音跟之前也有不同。

02. 可自定义 PC，功能性能有不同

泄漏的 Windows 11 版本为用户提供了一些自定义 PC 的新方法。预设配置，使用户按下新按钮可以将 Windows 应用嵌入到屏幕上。

用户设置应用程序中的一个选项，使操作系统能够“根据监视器连接并记住窗口位置”，可以缓解人们遇到的这个问题：当人们在计算机上使用多个显示器时，Windows 无法将应用程序恢复到以前配置。

带有触摸屏的计算机测试 Windows 11 时，暴露了微软有一种称为 Wake on Touch 的新设置 —— 大概是在电脑上实现某些移动设备等效功能，允许用户通过点击屏幕几次来快速打开显示屏。

一些安装泄漏的 Windows 11 版本的人测试发现，该操作系统性能比当初 2015 年发布时被宣传为“快速而熟悉”的 Windows 10 更快。

根据美国媒体 HotHardware 的一份报告，在运行英特尔“Lakefield”芯片的三星电脑上进行的各种比较中，新版本展现了比 Windows 10 更好的性能。

03. 系统应用商店对开发人员更友好

纳德拉上个月说，Windows 更新将使开发人员受益。微软公司在 4 月份已经声明，它将降低其应用商店的佣金比例，而 Windows 11 就是基于这个决定设置的。

据美国媒体 Windows Central 之前报道，微软一直在采取措施，允许开发人员将第三方支付系统，用于他们想在应用商店售出的应用程序上，希望在不需要软件更改的情况下，为应用商店中经典的 Win32 应用程序腾出空间。

04.Windows 业务的结构性变化可能被讨论

最后，可能会有意想不到的新闻。周二，微软员工德伊・卡萨（De Icaza）在推特上提到微软将讨论他多年来一直在推动的事情。作为微软收购跨平台开发框架 Xamarin 的一部分要求，卡萨于 2016 年加入微软，Xamarin 允许软件开发人员使用微软的 C#编程语言为多个平台（包括苹果的 iOS 和谷歌的 Android）构建手机 App。

微软也可以利用这次活动来讨论 Windows 业务的结构性变化。

瑞士瑞银集团分析师在周一的一份报告中写道：“我们将仔细收集任何隐藏信息，包括微软可能会通过‘Windows 即服务’产品或通过更强大的 M365 产品（捆绑 Office 365、Windows 10 和 EMS 的订阅包），加速 Windows 向更多订阅/可操作模式转型，以及 OS / 桌面升级是否会推动企业团队的采用。”

05. 结语：Windows 11 变化可能不止它本身

之前微软宣布，将会在 2025 年 10 月 14 日停止对 Windows 10 操作系统的支持，后继系统 Windows 11 今晚就要发布了，更多用户马上可以切实体验 Windows 11 的变化。

除了系统更新涉及的界面、功能等系统本身问题，相关分析师们对可能会出现的 Windows 业务结构性变化同样很感兴趣。