消息称苹果 iPhone 13/Pro 系列有望加入屏幕指纹，沈义人泼凉水

按照以往惯例，苹果将会在今年 9 月份召开秋季新品发布会，而全新的 iPhone13 系列（也有消息称为 iPhone 12s 系列）无疑是大家关注的焦点。

随着发布时间的日益临近，关于该机的爆料也日渐密集，尤其小刘海和高刷新率屏幕成为大家关注的焦点，近日更是传出了该机将有望首次采用屏幕指纹识别，不过前 OPPO 高管沈义人对此给出了自己的看法。

据前 OPPO 高管沈义人（微博名 @自信的眉毛）最新发布的信息称：新 iPhone 有望加入指纹解锁是大概率不可能的。他解释道：不论是拍照式还是超声波式，在安全性和结构占用空间两个维度上苹果可能都比较难以妥协，现在的方向还是留海中的元器件小型化。不可否认，他的这一预测也确实符合苹果一款保守的风格，但从用户体验的角度和去年以来的疫情带来的现实情况出发，苹果做出妥协也不是完全不会发生的事情。

其他方面，据此前曝光的消息，全新的 iPhone 13 系列将依旧采用刘海全面屏设计，且刘海的面积终于得到大幅缩小，显示效果终于迎来突破。不仅如此，iPhone 13 Pro 系列还将采用三星的 120Hz LTPO OLED 面板，支持 120Hz 自适应刷新率，并带来智能调节屏幕刷新率功能，可根据屏幕内容实现 1-120Hz 之间自动切换，同时也带来更加省电的效果，并支持 Face ID 和 Touch ID 双解锁方案。此外，该机将搭载全新的 A15 仿生处理器，支持 Wi-Fi 6E 技术，后置三摄相机模组，且镜头规格也将得到进一步提升，将配备全新的超广角镜头，从 5P（f/2.4）和定焦（FF）升级到 6P（f/1.8），自动对焦（AF）。

据悉，全新的 iPhone 13 系列将会继续在今年 9 月亮相，不出意外的话屏幕方面的升级将成为该机此次升级最大的地方，而其售价也将同时水涨船高，顶配版有望突破 15000 元的价格，成为史上最贵 iPhone 手机。更多详细信息，我们拭目以待。