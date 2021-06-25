动态磁贴/ IE 浏览器没了，微软 Win11 功能特定要求、弃用移除功能列表公布

IT之家 6 月 25 日消息 今晚，微软举行了下一代 Windows 的发布会，正式宣布名称为 Windows 11。
微软今天公布了在电脑上安装 Windows 11 的基本要求。如果你的设备已经在运行 Windows 10，你可以使用电脑健康状况检查应用来评估兼容性。
需要 1 GHz 或更快的支持 64 位的处理器（双核或多核）或系统单芯片 (SoC)；4 GB 内存；64 GB 或更大的存储设备；支持 UEFI 安全启动；受信任的平台模块 (TPM) 版本 2.0；支持 DirectX 12 或更高版本，支持 WDDM 2.0 驱动程序；对角线长大于 9 英寸的高清 (720p) 显示屏，每个颜色通道为 8 位。
微软还公布了 Windows 11 功能特定的要求，以及功能弃用及移除内容。
Windows 11 功能特定的要求
Windows 11 中的某些功能在上面列出的最低要求之外，又增加了一些要求。以下是对一些主要功能的额外要求：
5G 支持 需要支持 5G 的调制解调器。
自动 HDR 需要 HDR 监视器。
BitLocker to Go 需要 U 盘（仅在 Windows 专业版及更高版本中可用）。
客户端 Hyper-V 需要支持二级地址转换 (SLAT) 的处理器（仅在 Windows 专业版及更高版本中可用）。
Cortana 需要麦克风和扬声器，目前在澳大利亚、巴西、加拿大、中国、法国、德国、印度、意大利、日本、墨西哥、西班牙、英国和美国的 Windows 11 中可用。
DirectStorage 需要 1 TB 或更大的 NVMe SSD 来存储和运行使用“标准 NVM Express 控制器”驱动程序和 DirectX 12 Ultimate GPU 的游戏。
DirectX 12 Ultimate 需要有支持的游戏和图形芯片。
状态 需要有能够检测人与设备距离的传感器或用于与设备互动的传感器。
智能视频会议 需要视频摄像头、麦克风和扬声器（音频输出）。
多语音助手 (MVA) 需要麦克风和扬声器。
贴靠 三列布局需要具备宽度上有 1920 或更高有效像素的屏幕。
从任务栏静音/取消静音 需要视频摄像头、麦克风和扬声器（音频输出）。应用必须支持启用全局静音/取消静音的功能。
空间音效 需要支持的硬件和软件。
Teams 需要视频摄像头、麦克风和扬声器（音频输出）。
触控 需要有支持多点触控的屏幕或显示器。
双因素身份验证 需要使用 PIN、生物识别（指纹读取器或补光红外摄像头）或具有 Wi-Fi 或蓝牙功能的手机。
语音输入 需要电脑具有麦克风。
语音唤醒 需要具有现代待机电源模式和麦克风。
Wi-Fi 6E 需要新的 WLAN IHV 硬件和驱动程序以及支持 Wi-Fi 6E 的 AP / 路由器。
Windows Hello 需要近红外 (IR) 成像摄像头或指纹读取器以用于生物识别身份验证。不具有生物传感器的设备可以使用 Windows Hello PIN 或 Microsoft 兼容的便携式安全密钥。
Windows 投影 需要支持 Windows 显示驱动程序模型 (WDDM) 2.0 的显示屏适配器以及支持 Wi-Fi Direct 的 Wi-Fi 适配器。
Xbox（应用） 需要 Xbox Live 帐户（并非在所有地区都提供）。
功能弃用及移除
在从 Windows 10 升级到 Windows 11 或在安装 Windows 11 的更新时，某些功能可能会被弃用或移除。请查看下方与受影响的一些主要功能有关的信息：
Cortana 将不再包含在首次启动体验中，也不再固定在任务栏中。
使用 Microsoft 帐户登录时桌面壁纸无法漫游到设备，也无法从设备漫游。
Internet Explorer 将不再使用。Microsoft Edge 成为推荐的替代产品，其中含有 IE 模式，可能适用于某些情况。
数学输入面板被移除。数学识别器将根据需要安装，包括数学输入控件和识别器。应用（例如 OneNote）中的数学墨迹书写不受此变更的影响。
任务栏中的新闻和兴趣被移除。小组件将提供替代功能。
锁屏界面上的快速状态及相关设置被移除
S 模式现在仅对 Windows 11 家庭版可用。
Skype MeetNow 由“聊天”替代。
截图工具可继续使用，但 Windows 10 版本中的旧设计和功能由之前名为“截图和草图”应用中的设计和功能代替。
“开始”菜单 在 Windows 11 中有较大改变，包括弃用和移除以下主要功能：
不再支持已命名组和应用文件夹，取消了布局的调整大小功能。
从 Windows 10 升级时，已固定的应用和网站将不会随之迁移。
动态磁贴将不再可用。要快速预览动态内容，请查看新的小组件功能。
平板模式被移除，新功能将体现在键盘的连接和分离状态中。
任务栏 功能包括以下改变：
“人脉”不再存在于任务栏中。
一些图标在设备升级后的系统托盘中可能不再显示，包括以前的自定义内容。
任务栏位置仅允许对齐到屏幕底部。
应用不再能够自定义任务栏区域。
时间线被移除。Microsoft Edge 中提供一些类似的功能。
触摸键盘在 18 英寸或更大尺寸屏幕上将不再有固定和移动键盘布局的选项。
电子钱包被移除。
以下应用在升级后不会被移除，但在新设备中或干净安装 Windows 11 时都不再安装。这些应用可从 Microsoft Store 下载：
3D Viewer
OneNote for Windows 10
画图 3D
Skype