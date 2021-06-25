动态磁贴/ IE 浏览器没了，微软 Win11 功能特定要求、弃用移除功能列表公布

IT之家 6 月 25 日消息 今晚，微软举行了下一代 Windows 的发布会，正式宣布名称为 Windows 11。

微软今天公布了在电脑上安装 Windows 11 的基本要求。如果你的设备已经在运行 Windows 10，你可以使用电脑健康状况检查应用来评估兼容性。

需要 1 GHz 或更快的支持 64 位的处理器（双核或多核）或系统单芯片 (SoC)；4 GB 内存；64 GB 或更大的存储设备；支持 UEFI 安全启动；受信任的平台模块 (TPM) 版本 2.0；支持 DirectX 12 或更高版本，支持 WDDM 2.0 驱动程序；对角线长大于 9 英寸的高清 (720p) 显示屏，每个颜色通道为 8 位。

微软还公布了 Windows 11 功能特定的要求，以及功能弃用及移除内容。

Windows 11 功能特定的要求

Windows 11 中的某些功能在上面列出的最低要求之外，又增加了一些要求。以下是对一些主要功能的额外要求：

5G 支持 需要支持 5G 的调制解调器。

自动 HDR 需要 HDR 监视器。

BitLocker to Go 需要 U 盘（仅在 Windows 专业版及更高版本中可用）。

客户端 Hyper-V 需要支持二级地址转换 (SLAT) 的处理器（仅在 Windows 专业版及更高版本中可用）。

Cortana 需要麦克风和扬声器，目前在澳大利亚、巴西、加拿大、中国、法国、德国、印度、意大利、日本、墨西哥、西班牙、英国和美国的 Windows 11 中可用。

DirectStorage 需要 1 TB 或更大的 NVMe SSD 来存储和运行使用“标准 NVM Express 控制器”驱动程序和 DirectX 12 Ultimate GPU 的游戏。

DirectX 12 Ultimate 需要有支持的游戏和图形芯片。

状态 需要有能够检测人与设备距离的传感器或用于与设备互动的传感器。

智能视频会议 需要视频摄像头、麦克风和扬声器（音频输出）。

多语音助手 (MVA) 需要麦克风和扬声器。

贴靠 三列布局需要具备宽度上有 1920 或更高有效像素的屏幕。

从任务栏静音/取消静音 需要视频摄像头、麦克风和扬声器（音频输出）。应用必须支持启用全局静音/取消静音的功能。

空间音效 需要支持的硬件和软件。

Teams 需要视频摄像头、麦克风和扬声器（音频输出）。

触控 需要有支持多点触控的屏幕或显示器。

双因素身份验证 需要使用 PIN、生物识别（指纹读取器或补光红外摄像头）或具有 Wi-Fi 或蓝牙功能的手机。

语音输入 需要电脑具有麦克风。

语音唤醒 需要具有现代待机电源模式和麦克风。

Wi-Fi 6E 需要新的 WLAN IHV 硬件和驱动程序以及支持 Wi-Fi 6E 的 AP / 路由器。

Windows Hello 需要近红外 (IR) 成像摄像头或指纹读取器以用于生物识别身份验证。不具有生物传感器的设备可以使用 Windows Hello PIN 或 Microsoft 兼容的便携式安全密钥。

Windows 投影 需要支持 Windows 显示驱动程序模型 (WDDM) 2.0 的显示屏适配器以及支持 Wi-Fi Direct 的 Wi-Fi 适配器。

Xbox（应用） 需要 Xbox Live 帐户（并非在所有地区都提供）。

功能弃用及移除

在从 Windows 10 升级到 Windows 11 或在安装 Windows 11 的更新时，某些功能可能会被弃用或移除。请查看下方与受影响的一些主要功能有关的信息：

Cortana 将不再包含在首次启动体验中，也不再固定在任务栏中。

使用 Microsoft 帐户登录时桌面壁纸无法漫游到设备，也无法从设备漫游。

Internet Explorer 将不再使用。Microsoft Edge 成为推荐的替代产品，其中含有 IE 模式，可能适用于某些情况。

数学输入面板被移除。数学识别器将根据需要安装，包括数学输入控件和识别器。应用（例如 OneNote）中的数学墨迹书写不受此变更的影响。

任务栏中的新闻和兴趣被移除。小组件将提供替代功能。

锁屏界面上的快速状态及相关设置被移除

S 模式现在仅对 Windows 11 家庭版可用。

Skype MeetNow 由“聊天”替代。

截图工具可继续使用，但 Windows 10 版本中的旧设计和功能由之前名为“截图和草图”应用中的设计和功能代替。

“开始”菜单 在 Windows 11 中有较大改变，包括弃用和移除以下主要功能：

不再支持已命名组和应用文件夹，取消了布局的调整大小功能。 从 Windows 10 升级时，已固定的应用和网站将不会随之迁移。 动态磁贴将不再可用。要快速预览动态内容，请查看新的小组件功能。 平板模式被移除，新功能将体现在键盘的连接和分离状态中。

任务栏 功能包括以下改变：

“人脉”不再存在于任务栏中。 一些图标在设备升级后的系统托盘中可能不再显示，包括以前的自定义内容。 任务栏位置仅允许对齐到屏幕底部。 应用不再能够自定义任务栏区域。

时间线被移除。Microsoft Edge 中提供一些类似的功能。

触摸键盘在 18 英寸或更大尺寸屏幕上将不再有固定和移动键盘布局的选项。

电子钱包被移除。

以下应用在升级后不会被移除，但在新设备中或干净安装 Windows 11 时都不再安装。这些应用可从 Microsoft Store 下载：