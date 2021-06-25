一文看懂微软 Win11 操作系统：无缝支持安卓 App，界面大更新

Windows 11 问世了！

北京时间 6 月 24 日晚间，微软公司面向全球正式发布了旗下 Windows 操作系统的最新版本 ——Windows 11。

对于全球超过十亿的 Windows 10 用户（也许包括你在内）来说，Windows 11 的发布很大程度上意味着：十亿用户手中的 PC 设备将能够获得新的操作系统体验。

对于 Windows 11 的问世，微软公司董事会主席兼 CEO 纳德拉（Satya Nadella）表示：

今天是 Windows 发展历史上的一个里程碑。

全新设计的 UI

Windows 11 最让人眼前一亮的变化，是它在 UI 设计上的重大更新。

首先从开始菜单来看，Windows 11 的“开始”菜单删除了最初随 Windows 8 引入的动态磁贴，增添了用户在其他设备的常用启动应用。

在位置方面，Windows 11 的开始菜单也进行了重新布局设计 —— 首次从左侧转移到中间。

同时，在云和 Microsoft 365 的加持下，“开始”菜单能够显示最近文档，无论用户在哪个平台或设备查看过，即便是在 Android 或 iOS 设备上，都能够在“开始”菜单上查看到浏览记录。

在多任务处理上，Windows 11 推出了全新的贴靠布局、贴靠群组和虚拟桌面功能，能够帮助用户整理窗口和优化屏幕空间。

比如，在虚拟桌面功能上，用户可以根据生活和工作单独创建虚拟桌面，同时还能根据个人喜好进行个性化定制。

其它方面，Windows 11 还支持明亮模式和暗黑模式。

总的来看，本次 Windows 11 在 UI 上带来了许多新设计，但 Windows 11 大部分 UI 设计与 Windows 10X 十分类似，后者是针对双屏设备计划推出的项目，但最终被微软取消。

另外，在界面居中设计和部分图标、窗口的圆角设计也与苹果 macOS 有着异曲同工之处，不得不说，全新的 Windows 11，有 macOS 内味儿。

无缝兼容 Teams

前面提到，Windows 11 在任务栏中新增了启动应用 ——Microsoft Teams 就是其中之一。

据微软方面介绍，在 Microsoft Teams 集成到任务栏后，无论是在 Windows、Android 或 iOS 平台，用户都可以通过打字、聊天、语音或视频与联系人，在任何地点、任何平台或设备上进行实时互联，不受设备或平台的阻碍。

同时，用户可以在任务栏开启和关闭静音模式，或开始演示。

不过，从 Windows 11 无缝兼容 Microsoft Teams 也不难看出，在体验到去年疫情带来的线上红利之后，微软想要更加紧抓这一发展趋势。

仅在疫情发生的这一年，微软 Windows 10 月活跃设备数量净增了约 3 亿台 —— 由 2020 年 3 月 16 日的 10 亿增长至 2021 年 4 月 28 日的 13 亿。

升级 PC 游戏体验

除了界面的更新变化，Windows 11 也带来了性能上的提升。

在游戏体验上，Windows 11 从画面体验、性能提升，以及外设支持等多个方面带来了改变，具体表现为：

DirectX 12 Ultimate 可以在高帧率下提供沉浸式画面体验；

DirectStorage（直通存储）能够减少加载时间，同时提升游戏体验；

Auto HDR 能够提供更加宽广的色域和更丰富的色彩

Windows 11 支持大部分 PC 游戏配件和外设，用户可以通过 Xbox Game Pass for PC 或 Xbox Game Pass Ultimate 访问 PC 游戏。

新增窗口插件 Wigets

在 Windows 11 上，微软回归了 2014 年 Vista 小部件，即全新的 Widgets 功能。与此前小部件不同的是，Widgets 更加贴合全新 Windows 系统的设计。

据微软方面介绍，Widgets 由 Microsoft Edge 浏览器驱动，是一项个性化提示功能。

用户可以直接在电脑桌面上开启一个管理视图，接收新闻动态、天气变化或者消息通知。当用户打开个性化提示框后，Wigets 支持在屏幕上滑动，从而不对界面上的其它工作造成影响。

全新的 Microsoft Store

在 Windows 11 中，微软为用户打造了一个全新的 Microsoft Store （微软商店）。

简单来说，Microsoft Store 其实就是微软试图向苹果 App Store 学习而打造一个同类产品，用户可以在此探索应用程序和观看、创作、游戏、工作及学习相关的内容。

当然，按照微软的说法，重新打造的 Microsoft Store 启动速度更快，并采用了号称更加美观易用的全新设计。不仅如此，除了应用程序，Microsoft Store 还将通过精选和集锦，让用户探索、发现包括应用程序、游戏、视频节目、电影等在内的所有内容。

在发布会上，微软还宣布了一些重磅应用程序已经加入到 Microsoft Store 中。

比如说微软自己家的 Teams 和 Visual Studio，迪士尼的 Disney+，Adobe Creative Cloud（也就是大名鼎鼎的 Adobe 全家桶），甚至也包括 Teams 的竞品 Zoom 等。

另外，微软还强调，Microsoft Store 中的应用程序都已通过安全及家庭防护测试，用户可以放心下载。

Windows 11 可以本地运行 Android App

Windows 11 的另外一个大亮点是：它可以原生运行 Android 应用。

这在 Windows 发展史上，是第一次。

在发布会现场，微软演示了如何通过 Microsoft Store 中找到 Android 应用程序，然后通过亚马逊的应用商店进行下载 —— 值得一提的是，在发布会演示中，微软选择了字节跳动旗下的 TikTok App 来演示这一功能。

值得注意的是，这个功能可能需要在今年晚些时候上线。

为了在 Windows 11 可以本地运行 Android App，微软与 Intel 和亚马逊都进行了深度合作，其中在技术层面合作更加深入的是 Intel—— 具体来说，Windows 11 对 Android App 的支持，得益于 Intel Bridge 技术。

据了解，Intel Bridge 技术是一种运行时后期编译器，它能够让移动应用在基于 x86 的设备上以“原生应用”形态运行，包括在 Windows 上运行。通过将 CPU 核心、图形显卡技术、人工智能加速器、图形处理器等组件集成到单个经过验证的解决方案中，Intel 的多架构 XPU 策略可为合适的工作负载提供合适的引擎。

某种程度上，Intel Bridge 技术更像是 Windows 11 专门定制的，它的确架起了 Windows 应用生态和 Android 生态的桥梁。

不知道 Google 看到 Windows 11 的这个功能，会作何反应。

开发者支持

当然，基于 Windows 11 的到来，微软也在应用生态的构建上做出努力。

在发布会上，微软表示正在采取措施进一步开放 Microsoft Store，为创作者和开发者提供更多盈利的机会。

比如说，微软让开发者和独立软件开发商（ISVs）推出他们的应用程序，无论是 Win32 应用、Progressive Web App（PWA）、通用 Windows 应用程序（UWP）或任何其他应用框架（比如说 Android），微软都可以在 Microsoft Store 中进行接纳。

同时，微软还宣布对收入分成政策进行渐进式改革，应用开发者可以将他们自己的商贸平台引入到 Microsoft Store，并保留 100% 的收入，微软不收取任何费用（不包含游戏）。

另外，应用开发人员仍可沿用微软的 85/15 这一具有竞争力的收益分成模式。

总体来看，微软试图在本次更新中体现出更为开放的心态，其目的自然是为了吸引开发者，最终促进自家 Windows 应用生态的不断扩大。

Windows 11 升级计划

那么，Windows 11 发布后，该如何用上呢？

先看微软的朋友圈。

微软表示，为实现软件和硬件的无缝集成，自 Windows 11 开发首日起，它就一直在与硬件和芯片合作伙伴密切合作 —— 包括 AMD 和锐龙处理器，Intel 第 11 代处理器和 Evo 处理器，以及高通的人工智能技术、5G 和 Arm 架构支持。

值得一提的是，Intel、AMD 和高通这三家，都是微软之前的合作伙伴。

同样，在 OEM 厂商序列中，微软依旧与戴尔、惠普、联想、三星及其他公司合作，并表示将确保用户今后所购买的大多数 PC 都能够支持 Windows 11。

为了提升用户体验，微软在 Windows 11 中改进了触控、墨迹书写和语音输入功能，其中语音输入毫无疑问是运用了 AI 技术，可以提升输入效率。

微软表示，，Windows 11 将为符合条件的 Windows 10 电脑提供免费升级 —— 免费升级将持续到 2022 年；不仅如此，到节假日，全新电脑将预装 Windows 11。

符合条件的电脑硬件要求如下：

需要 1 GHz 或更快的支持 64 位的处理器（双核或多核）或系统单芯片 (SoC)；4 GB 内存；64 GB 或更大的存储设备；支持 UEFI 安全启动；受信任的平台模块 (TPM) 版本 2.0；支持 DirectX 12 或更高版本，支持 WDDM 2.0 驱动程序；对角线长大于 9 英寸的高清 (720p) 显示屏，每个颜色通道为 8 位。

最后，微软表示，它将于下周开始通过 ”Windows 预览体验计划”（Windows Insider Program） 提供 Windows 11 的早期版本。

过去十年最重要的 Windows 更新，没有之一

对于微软来说，此次 Windows 11 更新，意义非凡。

此前，在 5 月下旬的微软 Build 开发者大会上，微软 CEO 纳德拉将即将发布的 Windows 11 形容为“过去十年中最重要的 Windows 更新之一”。

如今来看，“之一”可以去掉了。

当然，之所以说它“最重要”，不是因为它的新 UI，也不是因为它自身体验的提升，而是基于它在应用生态层面第一次与 Android 实现了官方的连接和互通 —— 从此，Windows 不再是游离在主流移动互联网应用生态之外的一座孤岛。

对于微软来说，这也是它在整个移动应用生态格局已定的大背景下做出的积极求变之举，这是一个开放的举动，也是体现出微软自我变革角色的举动，同时也是顺应技术发展大势的举动。

至于 Android 能给 Windows 11 带来什么，还需要时间来考验。

但对于整个 Windows 自身的发展潜力来说，Windows 实际上依旧是全世界最大的桌面操作系统，它背后的用户群体体量依旧无比庞大 —— 即使是 Windows 11 之前的版本 Windows 10，也已经在 2021 年 4 月收获了超过 13 亿台的月活跃设备数量。

可以说，Windows 至今还是微软面向个人用户群体最为重要的产品，它铸就了并将继续支撑微软帝国大厦的根基。

既然是根基，就必须需要持续的更新才能维持自身的长久支柱力量 ——Windows 11 就是微软为了更新自身发展的根基而来，为此微软不惜打脸自己（此前有个微软高管说 Windows 10 是最后一个版本）。

毕竟，打脸不重要，Windows 11 能否真正被用户所接纳，才更为重要。