奔驰美国公司近 1000 名用户数据被意外获取

IT之家 6 月 25 日消息 梅赛德斯-奔驰美国公司周四表示，近 1000 名客户和潜在买家的敏感个人信息在一个云存储平台上被无意间获取。

梅赛德斯-奔驰公司补充表示，没有系统被破坏，也没有文件被恶意滥用。

此次被意外获取的数据包括 2014 年 1 月至 2017 年 6 月期间客户和潜在买家在经销商和公司网站上输入的自报信用分数、驾驶执照和社会保险号码以及信用卡信息。

梅赛德斯公司表示，曾在此次被获取数据中输入过信用卡信息、驾照号码或社会安全号码的个人，将免费获得为期两年的信用监控服务。