纳指连续 3 天创新高，微软正式加入 2 万亿美元俱乐部

北京时间 6 月 25 日消息 美国两党就基础设施问题达成协议，一系列数据显示经济形势在改善，推动美股今天收高，纳指连续三天创下新纪录。截至收盘，道指涨 322.58 点，涨幅为 0.95%，报收 34196.82 点；标普 500 指数涨 24.65 点，涨幅为 0.58%，报收 4266.49 点；纳指涨 97.98 点，涨幅为 0.69%，报收 14369.71 点。

美国主要科技巨头多数上涨：

中国主要科技股大多数上涨：

上涨的其他中概股包括：

下跌的公司包括：

律师事务所 The Law Offices of Frank R. Cruz 宣布代表股东对达内科技展开调查，目的是查清楚它是否违反了美国联邦证券法律法规。

达内科技 2019 年 4 月 30 日披露，由于正在评估在审计过程中发现的一些问题，无法在规定时间内提交 2018 年财报。受此消息影响，2019 年 5 月 1 日达内科技股价下跌 1.2% 至 5.02 美元。

达内科技 2019 年 5 月 17 日披露，由于没有能按时提交 2018 年财报，接到通知称公司违反纳斯达克交易规则。5 月 20 日达内科技下跌 4.8% 至 3.73 美元。

另外，达内科技在 2019 年 7 月 24 日和 11 月 1 日披露与财报有关的消息后，下一个交易日公司股价均出现下跌，投资者因此蒙受了经济损失。

小鹏汽车昨晚披露，公司将通过在香港上市融资至多 19.7 亿美元。根据提交给美国证券交易委员会的文件，小鹏汽车将在此次发行中出售 8500 万股普通股，其中机构投资者占比 95%，香港股市散户投资者占比 5%。面向香港投资者出售的股票价格不超过 180 港元，比其美国存托股周三收盘价 41.61 美元溢价约 11%。

小鹏汽车股价较 11 月 23 日的峰值下跌了约 42%，但仍比 IPO 价格高 177%，市值达到 330 亿美元。

常规交易中小鹏汽车股价下跌 0.66 美元，跌幅为 1.59%，报收于 40.95 美元。市场的温和反应表明投资者对于价值被稀释并不特别担心。

上涨的其他国外科技股包括：

下跌的公司包括：

▲图片：市值 2 年翻番 微软正式成为 2 万亿美元俱乐部成员

今天常规交易中，微软股价上涨 1.42 美元，涨幅为 0.53%，报收于 266.69 美元，市值达到 2.009 万亿美元。当地时间星期四上午微软发布了 Windows 11。

在 Teams 等产品强劲需求的拉动下，微软市值 2 年内翻了一番。

自萨蒂亚・纳德拉 (Satya Nadella) 2014 年出任 CEO 以来，微软股价累计上涨 600%。在史蒂夫・鲍尔默（Steve Ballmer）出任 CEO 的 14 年中，微软股价累计下跌 32%。

在出任 CEO 前，纳德拉负责的部门包括微软 Azure 云服务。纳德拉出任 CEO 后，微软大力发展云服务，成为云服务领域重要的厂商之一。

2019 年 4 月，微软市值突破 1 万亿美元，成为万亿美元俱乐部的首批成员之一。微软还一度成为市值最高的上市公司。亚马逊、谷歌母公司 Alphabet 以及沙特阿美市值均超过 1 万亿美元。

▲图片：马斯克一条推文拉动特斯拉股价上涨逾 3.5%

今天常规交易中特斯拉股价上涨 23.25 美元，涨幅为 3.54%，报收于 679.82 美元，盘中一度摸高 697.62 美元。这意味着过去 3 个交易日特斯拉股价涨幅接近 10%，距离抹平今年以来的跌幅又近了一步。

三连涨扭转了近 2 个月以来特斯拉股价的颓势。美国总统宣布与两党议员达成 5590 亿美元基础设施协议，其中包括投入重金在美国建设电动汽车生态链。

特斯拉股价今天上涨的另外一个原因，是 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 的一条推文：在 Starlink 未来 IPO 时，将尽力给予特斯拉长期股东一定的优先权。