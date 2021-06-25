支持 S Pen 手写笔，三星 Galaxy Z Fold 3 官图曝光：比 Note 手写笔更大

IT之家 6 月 25 日消息 知名爆料者 @evleaks 今日公布了三星 Galaxy Z Fold 3 以及 Galaxy Z Flip 3 的官方渲染图，其中 Z Fold 3 可以很清楚的表明会支持 S Pen 手写笔，外观变化不大，基本是上一代设计的略微调整。

从图来看，该机配备专用的 Galaxy Z Fold 3 S Pen，其侧面引有“Fold Edition”字样，其他方面似乎与三星 Galaxy S21 Ultra 版本 S Pen 并无不同。

不过该机没有插槽，所以 S Pen 比 Galaxy Note 上的 S Pen 要大。目前来看，插槽设计依然是 Note 系列独有的，至少在该系列继续被砍之前（今年没有新 Note，但明年可能会有一个）。

三星 Galaxy Z Flip 3 看起来相比上一代在外观方面有所升级，依然后置双摄但改为竖向排列，似乎还添加了一块副屏，整体配色类似 W21 但质感略逊。

IT之家曾报道，此前消息称 Galaxy Z Fold 3 将支持 9W 无线充电，25W 有线快充，内置双电芯 4275mAh 电池。其它方面，这款手机支持 5G 以及毫米波 5G，支持 n260、n261 频段，预计于今年 7-8 月正式发布。。

此外，三星 Galaxy Z Flip 3 代号为“SM-F711U”，同时通过了认证。这款手机没有表明支持手写笔以及 UWB，但是依旧支持毫米波 5G。这款产品支持 9W 无线充电，15W 有线充电，电池容量 3273mAh。