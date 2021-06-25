我国新冠疫苗接种剂次超 11 亿

IT之家 6 月 25 日消息 国家卫健委 6 月 25 日通报，全国新冠疫苗接种超 11 亿剂次。全球疫情形势仍然严峻，共筑“免疫长城”，需要再接再厉。

专家表示，我国现有疫苗对变异病毒有可观保护效果，接种疫苗仍是预防新冠肺炎的有效办法。

5 月以来，疫苗接种进入“加速跑”。防控形势依然严峻，切莫麻痹大意。共筑“免疫长城”，需要你来助力。

央视新闻报道，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班相关负责人 6 月接受专访时表示，国家已经批准 新冠疫苗紧急使用年龄范围扩大到 3 岁以上。我国新冠疫苗使用人群已覆盖 18 岁以上，接种者年龄最大超过了 100 岁。目前专家已经对 3 岁至 17 岁人群使用疫苗的安全性和有效性进行了论证，经国家有关部门批准后，也会根据疫情防控需要在这一人群中使用，由高年龄组向低年龄组梯次推动接种。

IT之家获悉，今年 5 月底，中国疾控中心发布：截至 4 月 30 日，31 个省区市及新疆生产建设兵团报告接种新冠病毒疫苗 2.65 亿剂次，报告预防接种不良反应 31434 例。我国新冠疫苗接种不良反应报告发生率为 11.86/10 万剂次，其一般反应、异常反应发生率均低于 2019 年我国其他各类疫苗的平均报告水平，严重异常反应发生率极低。