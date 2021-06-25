摩根士丹利：维持苹果“增持”评级，目标价上调至 162 美元

6 月 25 日下午消息，据报道，苹果预期会在三个月后发布下一代 iPhone，投资者对此感到有些紧张不安。去年，苹果首款支持 5G 的手机 iPhone 12 系列的发布引起投资者的关注。iPhone 12 的需求也十分强劲：截至三月份的那一季度，iPhone 收入 479 亿美元，同比增长 65.5%。

不过，今年的 iPhone 新系列并未激起多大水花，有些投资者认为这更像是一个过渡阶段。摩根士丹利分析师凯蒂・休伯蒂（Katy Huberty）将这个过渡阶段称为“S 周期”，比如像之前的 4S、5S、6S 和 XS 系列。尽管市场一致认为新款 iPhone 会被命名为 iPhone 13，但苹果尚未就下一款手机发表任何声明。

休伯蒂在周四的研究报告中写道：“鉴于对 iPhone 的 S 周期的预期以及远程工作带来的优势减弱的预期，投资者对苹果 2022 财年的增长前景感到担忧。但我们并没有那么担忧，相反我们认为这里有相当不错的长期买入机会。”

她还提到，就好比 2016 财年 iPhone 6S 以及 2019 财年 iPhone XS 的销量不景气一样，有些投资者担心 iPhone 收入恐将出现两位数的下滑。

休伯蒂补充说，最近，投资者打来询问苹果的电话也少了很多，是过去五年来最少的。她认为，投资者对苹果股票的兴趣减弱，主要有四个因素。

第一，我们正处于 iPhone 周期的季节性低谷期，这加剧了“供应链噪音的影响”；第二，监管机构对苹果的审查日益严格，监管风险仍可能会影响股价；第三，也有人担心，居家工作对 Mac 笔记本和 iPad 的需求将减弱，导致苹果的收益同比略显疲软；以及第四，投资者较为担心 S 周期的问题，他们担心新一代 iPhone 的改善不够明显，导致更新周期拉长和向下的预估修正。

休伯蒂预期，在 iPhone、Mac 和 iPad 的强劲需求的推动下，六月份季度的财报结果将超过华尔街预期，并且始于疫情的上涨趋势会继续保持下去。但她也承认，六月份季度的表现并不会打消 2022 财年出现两位数下跌的疑虑。休伯蒂认为，到 2023 财年，苹果仍可以实现低双位数的收入增长和高双位数的每股收益增长。

她对苹果股票维持增持评级，但将目标价从 161 美元上调至 162 美元。