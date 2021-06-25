2021 腾讯电竞报告：核心电竞爱好者中国最多，年内用户有望破亿

6 月 25 日消息 近日最火热的比赛就是 2021 英雄联盟职业联赛（LPL）夏季常规赛，在所有的游戏赛事中，LPL 绝对是在中国最受关注的游戏赛事，该赛事受众基础大，因 IG 在 S8 上夺冠后，LPL 也吸引了很多非游戏玩家的关注。

除了官方赛事，还有一些民间赛事也在如火如荼的举办。《永劫无间》（Naraka）在 6 月 16 日开始 Steam Demo 测试，测试期间，《永劫无间》第三届”菜狗杯“在 6 月 19 日正式开始，仅在当天选拔赛中，就有 80 万观众在线观看。

近些年来，电竞赛事越来越火热，一场赛事的播放量轻易就超过数千万，各个比赛的独家版权也是各大平台的必争之地。

2018 年，IG 夺得英雄联盟全球总决赛冠军，这是中国人第一次在该项赛事上夺冠，央视、共青团中央等官媒纷纷发表祝贺，IG 作为中国战队开始被大家所熟知，“电竞”从幕后走向了大众事视野中。

2020 年，因疫情影响，电竞行业也不可避免的遭受了挫折。最先受影响的就是游戏俱乐部、赛事方，那时，电竞产业的线下业务面临停滞，周边产品和门票收入降低，到 2021 年，门票和周边产品的销售仍然处于低迷状态，这样的情况可能需要持续到 2022 年才能恢复。

因为同样的原因，电竞也遇见了新的机遇。大家在线上的娱乐时间变长，电竞行业有了更多的新增用户，成功实现了非核心用户的圈层外延，而且线上赛事的播放和服务质量越来越高。数据显示，2020 年全球电竞观众规模已达到 4.36 亿，相比 2019 年（3.98 亿）全球电竞用户规模新增约 3800 万。

近日，腾讯电竞联合多家企业共同发布了《2021 版中国电竞运动行业发展报告》。在报告中，除了描绘中国电竞的发展蓝图外，还分析了中国电竞的产业特征、电竞用户的特征及商业价值等有价值的信息。以下为报告内容的简单提炼总结。

电竞新纪元的开始

在报告中提到，“过去的五年，中国电竞产业搭乘政策快车，同时也在产业链各方推动下，获得快速发展，是中国电竞产业发展的黄金阶段。”

2017-2021 年，随着互联网的发展，加上版权方对电竞产业的持续投入，这五年，大众对电竞的社会认可度在不断改善，电竞文化也慢慢走向了流行文化。

能够证明这一点的是，2020 年年底，电子竞技项目成为亚运会正式比赛项目，并参与 2022 年的杭州亚运会，这一新闻在当时引发了网友的广泛讨论。有 45 个国家和地区的奥委会（简称 NOC）提交了报名表，其中已有 27 个 NOC 报名参加了电子竞技项目。

随着电竞走向大众，在未来，中国将成为极具电竞商业价值的市场，这主要体现在电竞观众规模的增加和电竞营收的增长两个方面。

2019 年，全球电竞观众（每年至少观看一次专业电竞内容的所有人）规模是 3.98 亿，到 2021 年，全球电竞观众规模预计为 4.74 亿，其中核心电竞爱好者 2.34 亿，非核心电竞观众为 2.4 亿。全球电竞观众两年预计增长近 8000 万人，预计到 2024 年，全球观众规模将达到 5.77 亿。

而在中国，2021 年中国将成为核心电竞爱好者最多的区域，人数可达到 9280 万，其次是美国和巴西。

与此同时，2021 年全球电竞的营收规模也在逐年递增，从 2019 年的 9.58 亿美元增加到 2021 年的 10.84 亿美元。

根据报告显示，10.84 亿美元中有 6.41 亿美元的营收来自于赞助商，其余的营收则来自于媒体版权、游戏厂商补贴、商品与门票、虚拟商品、直播。而中国凭借 3.6 亿美元的收入成为全球赛事收入最高的电竞市场。

中国电竞市场的用户基础和商业价值，为全球电竞产业的生长提供了肥沃土壤。在过去五年时间里，电竞不断破圈，用户增速平稳，社会影响力在持续增加，电竞产业慢慢形成了良性自循环。

黄金五年，只是电竞新纪元的开始。

而电竞新纪元的未来，依靠什么再创造黄金时代？

电竞商业的强大驱动力

近年来，因为电竞的火热，资本持续加入。

经统计，2020 年 1 月-10 月国内外电竞领域共发生了 142 起投融资事件，总额超过了 12 亿美元。

2019 年中国新增游戏相关企业超过了 6.5 万家，2020 年新增加的游戏企业超过 5.8 万家，总体上看，近十年来，游戏企业的注册量呈现波动上升的趋势。

这似乎都暗示着电竞拥有巨大的发展潜力。

年轻用户和良好的内外环境为电竞商业模式创新提供了强大的驱动力。

在中国电竞用户画像中，男性与年轻用户占多数，男性占中国电竞用户的 61.1%，25 岁以下的用户占比 30%，总体上看，电竞用户整体偏年轻，学历偏高，且收入多集中在 3001-8000 元之间，电竞粉丝经济基础稳定为电竞商业提供了发展空间。

近些年来，中国电竞用户的性别差异减小，喜欢玩游戏的朋友在 25 岁以下和年长用户（45 岁以上）的比例上有所增加。另外，一些中小城市的用户也在增长，电竞的下沉市场慢慢展现出了增长潜力。

年轻用户能够成为增长的关键，离不开人们对电竞社会认可度的加深。

从 2018 年到 2020 年，电竞的相关话题关注度在逐年上升，每年的电竞赛事都能引发社会关注热潮。尽管疫情期间游戏话题关注度在下降，但在疫情过后，相关话题度又再次回到了高位。

因为去年年底的“电竞入亚运会”，再次提高了人们对电竞的关注。伴随着关注度的上升，人们对电竞的正面评价呈现了上升趋势，并且有 46% 的电竞用户希望电竞拥有独立的运动会。

而广泛关注和认可都正在逐步转化为丰富的商业化方式，并且辐射衍生产业。

年轻群体的需求和消费特征，为电竞商业提供了创新活力。

年轻用户乐于分享，为电竞破圈实现助力，热爱社交，更是催生了新的消费模式，比如电竞 + 咖啡馆、电竞＋游乐园等模式。而且电竞粉丝经济基础牢固，有 21% 的电竞粉丝用户购买过游戏赛事的门票，电竞领域粉丝消费还有很大的空间。

政策支持、大众认知、产业升级塑造了良好的商业化环境。

中国电竞产业的发展经历了三个阶段：萌芽期（1998-2007）、探索期（2008-2016）、发展期（2017-2021），从最初的整体电竞规模发展缓慢到电竞产业生态愈发完善，用了 20 多年，这相比于传统的体育项目，电竞的历史发展短暂但速度快。

从 2003 年国家体育总局正式批准电竞为第 99 个正式体育竞赛项目开始，国家出台了一系列政策来维护电竞市场的发展。近年来，多地城市都开展了电竞职业线下活动，地方政府开始把电竞纳入城市文化新符号的一部分来进行城市规划，人们也不再把电竞与浪费时间划上等号，取而代之的是“电竞也是一种国际性大型体育赛事”。

现有的电竞商业模式主要分为了六个大板块：直播经济、城市名片、硬件创新、场景激活、IP 开发、生态赞助，电竞产业生态链的逐渐完善，实现了产业升级，为电竞商业塑造了良好的发展环境。

中国电竞产业的未来

在数字经济的新阶段，“数字体育”这一词越来越频繁的出现，有业内人士表示：数字体育将拓展体育生存空间和可持续发展活力。

中国电竞产业的未来趋势之一就是数字体育新形态：以数字生活场景释放体育产业价值。

经过疫情，电竞的线下空间收缩，数字体育的趋势进一步显现出来，数字体育通过线上线下融合、现实虚拟叠加拓展空间等功能提高了人们的观赏感受。

过去，电竞伴随着新技术的发展而不断升级。在新的数字场景下，电竞是数字体育新形态的重要组成部分，当数字场景和电竞充分融合的时候，将会释放更多的产业机会。不过，数字场景和电竞的融合是目前电竞发展的一个挑战。

趋势之二是区域经济新助力：以线上影响力激活线下城市文化生活。

过去几年，有不少城市都找到了自身的电竞发展道路。上海明确表示要打造全球电竞之都，西安以其独有的文化塑造“电竞＋旅游”模式，成都拥有最深的电竞历史沉淀，打造电竞赛事城市主场，电竞和区域的结合逐年深入，城市凭借电竞塑造了新的城市文化符号。

电竞推动城市文化符号塑造这一道路，已经显现出了发展空间，随着技术的升级和移动互联网应用场景的拓展，将来也还会有更大的发展空间。

趋势之三是大众参与新竞技：突破个体限制，寻求运动精神的具象化。

从观赏到参与，越来越多的用户愿意去亲自体验电子竞技游戏。一方面是因为智能手机、电脑等硬件的发展，为人们体验游戏提供了更多可能，而且电竞的门槛越来越低，熟悉一款游戏可能只需要半天时间；另一方面，随着电竞走上舞台，用户的认知、社交都有了更多的需求。

2019 年统计局正式将电竞归为职业体育竞赛表演活动，与足篮排三大球属同类型，电竞相比于线下活动，拥有更低成本、更高效率来完成团队建设的目标。

趋势之四是流行文化新符号：头部项目突破社区壁垒，形成新的全球化语言。

随着电竞的发展，电竞流行文化会成为新兴的文化符号、形成新的全球化语言。一些电竞梗成为了社交语言，比如“稳住我们能赢”、“伏地魔”、“蛇皮走位”等，这样的话语体系正在不断扩张。电竞不仅是游戏，更是一种交流方式，一场游戏或许就可以结交来自世界各地的朋友。