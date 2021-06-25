不是方便你打工「摸鱼」，抖音上线网页版究竟想干啥

因为上线网页版，抖音产品更新又引发一波讨论。

有人欢呼上班摸鱼又多了一个利器，也有人吐槽网页版抖音，从设计到功能体验都过于简陋了，「用起来不如 App 爽。」

这个网页版目前还处在内测阶段，抖音相关负责人表示，后续还将持续对相关功能服务进行优化。

巧合的是，微信也于近期对 PC 版进行了重大更新。新版本不仅允许用户通过电脑发朋友圈，还加强了微信搜一搜能力，使它更像一个存在于微信内的独立的搜索引擎。

抖音上线网页版究竟想干啥？以及，抖音和微信，这两个分别制霸短视频和通讯工具领域的移动 App，为何都要在这个节点补齐 PC 端的产品力？

简陋的网页版，背后是完整的 PC 端创作体系

抖音网页版｜产品截图

在电脑上，搜索关键词「抖音」，第一条结果就是抖音网页版的网址。目前，这个网站的功能和设计的确相对简单。

网页用红色打底区分出的导航栏，左侧有个搜索框，提示可「搜索视频和用户」，右侧则放置了登陆和发布视频按钮。

导航栏之下就不再有其他功能分区，全部都是视频内容展示，一行四个，一屏八个。

网页版将视频内容分类成知识、二次元、游戏等十个标签。针对单个视频，目前也只展示点赞量、时长、标题和封面图等信息。

实际上，主打移动端的内容产品推出网页版是目前的趋势。

去年底以来，即刻、快手、甚至字节旗下的 TikTok 等都推出了网页版。这些网页版基本保留了移动产品最内核的体验，然后在适配 PC 端的交互上做优化。

比如即刻的网页版沿袭了 App 轻量简洁的风格，重点呈现用户发布的动态和消息。TikTok 网页版在视频呈现上，也以竖版短视频为主。

与移动版相比，抖音网页版的改动就大很多。

抖音网页版播放页｜产品截图

尽管用户也能在抖音网页版上观看短视频，可播放页面却是不适配短视频的横屏设计。网站首页目前呈现的也全部都是时长超过 1 分钟，以横屏为主的中视频。从目前的形态看，抖音网页版似乎强化了与移动 App 的区分。

对此，一位业内人士分析，它目前不是一个以算法推荐为主导的短视频产品，而可能是以用户主动搜索内容 + 创作者优先为驱动的中长视频产品。

什么是创作者优先？首先，网页版针对视频创作的流程做优化，用户可以直接通过这个网页发布视频，免去了以往视频在电脑上制作好后，还要传输到手机上再发布的麻烦。

发布功能内嵌在抖音创作者服务平台内。这个平台主要服务于创作者的内容运营，里面有视频管理、互动管理、直播数据等各类运营模块。这个平台的入口就放置在抖音网页版的导航栏内，叫做「创作者服务」。

对比 YouTube，谷歌先是收购了一个视频编辑制作工具 directr，来完善 YouTube 的创作能力，之后推出了 YouTubeHunter 方便创作者处理视频素材等等。PC 创作体系的完善，则是 YouTube 内容生态繁荣的重要因素。

对于抖音来说，发布平台有了，运营工具有了，再加上今年 2 月字节跳动推出了旗下视频剪辑工具「剪映」的 PC 版，创作工具也有了。

至此，在 PC 端，抖音构建起了一套完整的视频创作体系。

抖音为视频化的内容和服务，造了个「新容器」

至于在用户侧，抖音推出网页版的原因又是什么？对此，抖音相关负责人表示，希望满足用户在不同场景的使用需求。

该负责人进一步解释，抖音上积累了不同领域的内容。比如很多教授在抖音上发布知识类、教学类内容。网页版更适合消费这类以横屏为主、时长一般超过 5 分钟的视频。此外，网页版也希望满足好用户的搜索需求。

极客公园曾报道，围绕「服务」，今年以来抖音在产品层面做了密集的迭代。

移动端，抖音近期在 App 内丰富了「同城」页面，增加了「优惠团购」、「心动餐厅」等本地生活的服务功能。这些都是抖音尝试将以视频作为媒介，将内容服务化的尝试。

PC 端，抖音正在将这种视频化服务进一步延展。网页版主打中长类型视频，强调视频内容的信息密度、知识性，辅以搜索功能，让用户通过消费视频能有更多获得感。

今年春节期间，抖音上线了一支年度视频。从搜科普知识、旅行记录，到育儿职场的生活经验，这支视频展示了抖音视频搜索的使用场景。一位业内人士表示，视频搜索可能会是抖音在网页版上重点强化的能力。

这是一种生态搜索的服务能力，首先要优化好生态内的视频内容，为用户提供丰富且精准的搜索结果。接着，平台再根据这些搜索行为等数据，理解用户需求，以便提供更精准服务，以此实现视频搜索生态的正循环。

今年 6 月初，字节跳动旗下的西瓜视频发起了一个「中视频计划」。该计划有个关键点是，创作者发布视频可一键发布到西瓜、抖音、今日头条三个平台。

改版后的今日头条网页版｜产品截图

今年 5 月初，今日头条对其产品的网页版进行了一次改版。新版本在页面顶部放置了一个明显的搜索框。通过这个搜索框，用户不仅能够搜到今日头条站内的图文信息，也可以搜到西瓜视频里的视频内容。

这些产品功能的更新，都意味着字节跳动在加强其生态里内容的流通性，抖音网页版突出搜索能力，也是在这个逻辑上做加强。一位业内人士表示，从这个维度看，抖音的网页版，也可能是更多视频内容和服务的「新容器」。

在近期更新的微信 PC 版中，除了解锁朋友圈的完整功能，微信重点加强的同样是「搜一搜」的能力。如今的「搜一搜」变成了一个独立的功能聚合型页，通过关键词搜索，微信生态内的文章、视频、甚至小程序等信息都可以快速找到。

生态搜索能力的比拼，不是单一场景单一需求，而是细化到更多场景，满足更多更具体的垂直需求。「内容 + 服务 + 智能工具」是满足这类需求的模式。长期看来，抖音和微信此时补齐 PC 端的产品力，正是在这个方向一起发力。