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法拉第未来与 PSAC 合并计划获批，美股大涨 15.28%

2021/6/25 21:48:30 来源：新浪科技 作者：- 责编：信鸽
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6 月 25 日晚间消息，美股周五开盘，法拉第未来美股盘前大涨 15.82%，报 17.28 美元每股。截至发稿，法拉第未来大涨 15.28%，报 17.2 美元每股。市值 5.08 亿美元

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Faraday Future （FF） 今天宣布， 日前提交的最新版美股上市文件 S4 已经正式生效，这说明美国证券交易委员会（“SEC”）已经批准了 Property Solutions Acquisition Corp.（“PSAC”）与 FF 的合并计划。

据了解，Property Solutions Acquisition Corp.（“PSAC”）的股东将于 2021 年 7 月 20 日举行会议，通过股东投票批准与 Faraday Future 的正式合并。 双方正式合并交易完成后，将在第二天即 7 月 21 日在纳斯达克正式挂牌上市。合并后的公司股票和认股权证预计将分别以股票代码“NASDAQ：FFIE”和“NASDAQ：FFIEW”进行交易。

本次合并交易将为 FF 提供约 10 亿美元的资金，其中包括 PSAC 以信托形式持有的 2.3 亿美元现金（假设不赎回的条件下），为首款旗舰产品 FF 91 在交易结束后的 12 个月内大规模量产和交付提供了足够的资金支持。

PSAC 董事长兼联席首席执行官 Jordan Vogel 说：“我们很高兴能达到交易过程中的这一里程碑，我们期待 PSAC 股东批准本次合并，继而完成与 FF 完成拟议的合并交易，续写 FF 作为上市公司的下一篇章。 ”

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关键词：法拉第未来IPO

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