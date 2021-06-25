台积电拒绝回应 2nm 在建工厂搬迁事宜，新工厂将更节水

IT之家 6 月 25 日消息 据外媒 wccftech 消息，此前有传言称台积电将搬迁正在建设的 2nm 芯片工厂，台积电今日拒绝对这些谣言发表评论。有媒体报道，台积电将在位于新竹的科学工业园区建设第一家 2nm 工厂，随后将在台中地区建设另一家工厂，但是传言称第二家工厂将搬迁至高雄，原因是台中地区的淡水资源有限。

今年春天，中国台湾地区面临着了多年未见的干旱情况，没有台风带来降雨。因此，台积电不得不租用运水车来满足工厂的需求。近期干旱情况得到缓解，台积电也表示采用了一系列节水措施渡过了这一难关。

IT之家了解到，有供应链消息称台积电将主要关注新竹工厂，尽管高雄的另一家工厂目前正在筹建中，但是不太可能满足 2nm 芯片的制造需求。除了芯片制造，台积电还将在中国台湾南部地区建设封装工厂和研发基地。

台积电在进行新竹 2nm 工厂开工建设前，需要对水资源消耗做出估算，以获得行政部门的批准。官方表示，该工厂的预交用水量已经减少至 98000 立方米/天，其中 68000 立方米将通过当地供应，其余水资源则由处理厂再生产生。这个 2nm 工厂预计面积为 90 公顷，将创造 2500 个工作岗位。此外，台积电 3nm 制程工艺计划于 2022 年开始量产。