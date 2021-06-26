比特币疯狂跳水，显卡真的降价可以入手了吗

今年绝对称得上是 DIY 玩家的噩梦，谁能想到去年年底卖掉显卡能原价回本，到了今年这个本钱，竟然连三年前的显卡都买不起呢？比特币等虚拟货币的行情暴涨，带动了显卡挖矿潮，导致今年上半年几乎没有主流显卡能以原价买到，甚至还爆出了官方充当黄牛的小道新闻。

▲比特币为代表的虚拟货币，近日迎来了暴跌行情

买不到显卡的日子是难熬的，所幸这段日子似乎要过去了。近日，比特币、以太坊等虚拟货币迎来了跳水行情，比特币的价格从最高的一枚六万多美元，腰斩至现在的三万美元左右，以太坊等其他虚拟货币也走出了类似的行情。在这样的行情下用显卡挖矿，投入产出比就江河日下了，那么显卡会迎来一波降价吗？这就来简单讲讲吧。

为什么比特币等虚拟货币会跳水？

显卡涨价缺货背后最大的原因，是虚拟货币行情的火热，显卡会不会降价，和虚拟货币的行情自然密不可分。为什么近来虚拟货币会出现跳水行情？不少业界人士都多次警告过，比特币为代表的虚拟货币火热行情的背后，存在种种暗雷。而在最近，各种雷一箩筐集中爆发了。

・监管收紧。长期以来，以比特币为代表的虚拟货币，常被用于种种水面下的资金操作，例如洗钱、黑市交易、资金外逃等等；加起生成虚拟货币的“挖矿”行为，会造成巨大的能源消耗，有的“矿场”甚至承包了一些小电站，对环境污染、碳排放有着难以计量的负面影响。对比特币严加监管，一直是很多政府和组织努力的方向。

▲近日国内关停了大量虚拟币矿场（图片来自网络）

最近，国内对比特币等数字货币的监管达到了一个高峰。首先，四川、新疆等地查封关停了大量矿场，严令禁止虚拟货币的挖矿行径，从源头上对虚拟货币进行打击；其次，四大行等银行，乃至支付宝等支付工具，都禁止使用其服务进行虚拟货币的交易，这让比特币等虚拟币无法通过兑换法币来进行流通；再者，国内关停了各种虚拟币交易所，虚拟币的交易、投资难有靠谱渠道，这点我们会在下文详细展开说。

▲支付宝禁止比特币等虚拟币交易的声明

不得不说，国内这些对虚拟货币的监管措施还是非常有力的。矿场被禁，虚拟币难以变现、交易，挖矿收益不再乐观。近日比特币、以太坊等虚拟币的行情大幅下跌，和这些举措有着直接关系。

・交易不可靠。国内禁止虚拟币交易所，已经不是什么大新闻了。如果你想要投资虚拟币，要么走私人交易、一手交钱一手交货的途径，要么则是通过海外交易所（包括国内企业在海外开展的业务）来进行投资。一手交钱一手交货的风险在于对方反口，而交易所就那么靠谱吗？这里坑就大了。

交易所动不动就以各种借口“维护”，这种“拔网线”行为屡见不鲜

由于国内禁止虚拟币交易所，因此国人参与使用海外的虚拟币交易所服务，是缺乏监管的。而某些交易所亲自参与炒作、和“庄家”牵线，也是几乎公开的秘密。很多投资者都遭遇过交易所突然“拔网线”，交易被强制中止的情况，遭受重大损失，其中痛苦冷暖自知；曾经世界上最大的比特币交易所 Mt.Gox（俗称门头沟），就丢了用户巨额的比特币，自称是因为被黑客攻击盗取，但实际上是不是监守自盗？反正老板们是跑路了。总之虚拟币的交易所，啥魔幻新闻都不叫新闻。

在这样缺乏监管的交易渠道下，虚拟币是否真的值得投资？越来越多的交易者已经重新严肃思考这个问题。

・行情到头。尽管比特币为代表的虚拟币被一部分人美名曰“数字黄金”，但虚拟币的行情，显然没有黄金来得稳定。在今年，比特币的总市值一度冲上 1 万亿美元，虽说共识也属于价值的一种，但“数字黄金”的共识是否足以支撑起如此体量？恐怕仅仅凭借这个美称，是难以为继的。

▲马斯克一两句话就能影响虚拟币的大盘，如此不稳定的币值和黄金相去甚远

比特币等虚拟币并不像黄金那样，拥有独一无二的不可取代性 —— 单一的币种，或许的确是独一无二的，但虚拟币的种类，却无穷无尽。这意味着虚拟币的投资池子永远也见不到底，沉淀的资金无法落到实处，终须浮出水面 —— 时至今日，虚拟币基本上仍无法和实物挂钩，用共识支撑起的台子，还能耸立多久？恐怕很多人参与这个市场，都是在玩击鼓传花，并不想接最后一棒。

事实上，虚拟币崩盘、“矿难”已经发生过。在两年前，虚拟货币就曾经迎来大崩盘，廉价显卡到处都是。这一幕会重演吗？我们拭目以待。

・前景模糊。总量不变、抗通胀、必将成为“未来货币”，这又是一个支撑起虚拟货币价格的共识。然而经济学早已告诉我们，总量不变的等价物天然通缩，是无法作为货币支撑起不断增长的经济的。说人话就是，如果货币总量不变，随着社会物质愈加丰富，钱就会越来越值钱，人们就会倾向于保留它而不是花出去，钱就没法流通，作为钱存在。

基于这个原理，比特币、以太坊等虚拟货币至今仍未被主流承认，作为货币使用。尽管某些厂商可能会突然宣布支持使用比特币支付，但到头来大家发现，这只是创始人用来割韭菜前，拉升币值的猴戏而已。现今，虚拟货币仍只能算是投资品，以及某些特殊经济活动的中介物，不可能成为“未来货币”。那么未来的虚拟币们在监管渐渐收紧的大环境下，会走向怎样的道路？这方面的共识，恐怕很难达成。

简单来说，比特币、以太坊为代表的虚拟货币，它们的投资环境是恶劣的，应用前途是不明朗的。参与其中者，不乏抱有跟风心态或者搏一搏心态的赌徒。这次虚拟货币出现跳水迹象，恐怕预示着行情又走到了崩盘周期 —— 历史早已证明了投机者的共识，极易土崩瓦解。

显卡会降价吗？值得买吗？

虚拟币的行情拉动了显卡的价格，那么显卡近期会降价吗？降价后的显卡值不值得买？笔者认为需要从以下方面分析。

・显卡需求是否平衡。随着国内矿场的关停，市场上将会出现一波矿卡的供应潮，短时间内显卡向下的价格波动是可以预见的。不过和之前相比，虚拟币的价格虽然腰斩，但仍处于历史上的较高位置，挖矿需求仍客观存在，因此显卡价格是否会击穿官方售价，仍不好判断。

▲闲鱼上已经出现了接近原价的显卡

・经济大环境是否有变。在疫情下，世界的经济体系遭遇了重大挑战。为了应对经济上的问题，以美国为代表的很多国家，都采取了货币宽松政策，也就是俗称的“印钱”。这一举措会推高资产价格，给了比特币等虚拟币一个很好的炒作理由。

▲去年美元疯狂发钞，历史上所有美元的 23.6%，是去年刚刚印出来的（M2），大家都需要买资产保值

目前货币宽松政策仍在持续，在这样的经济大环境下，虚拟币仍是很多人青睐的投资品。尽管国内关停了大批矿场，但国外仍会有同类生意，显卡的需求仍是客观存在的。事实上，这些天就冒出了国内运送矿机到国外继续挖矿事业的报道，如果国外的显卡需求依然旺盛，那么显卡市场始终会有个向上的价格支撑。

无论如何，国内的二手显卡市场必然要比之前更加充足，那么这些冒出来的显卡值得购买吗？

・矿卡值不值得买。和普通用户手中的显卡不同，用来挖矿的显卡几乎是 24x7 无间断高负荷工作，且运行环境通常比较恶劣，工况可想而知。和正常使用的显卡相比，矿卡往往会呈现 PWM 渗油、电容变黄等元器件明显老化的痕迹。同时，矿工很多时候会对矿卡进行改装、维修，流通到二手市场的矿卡到底能继续工作多久，完全是个未知数。

▲GPU 核心部分电容往往会由于长期高负荷工作发黄，这是矿卡的特征之一

考虑到很多显卡厂商都不提供矿卡的保修，而店保往往仅有三个月，如果矿卡没有特别明显的价格优势，并不建议大家购买。目前矿卡的价格仍高于显卡的发售价，是否值得购买？还是结合需求谨慎考虑吧。

另外，也有玩家表示，这次绝对不会购买流出的矿卡。矿工扰乱了 DIY 市场，玩家是否应该接盘矿卡给矿工们回血？不少 DIY 玩家感情上就难以接受。按照乐观的预计，下代显卡会在年底传来消息，让这代显卡彻底烂在经销商、二道贩子、矿工的手里，让其蒙受损失以换取未来更有秩序的显卡市场，也不失为一种选择。

总结

这次国内对于虚拟币的整治，的确已经在虚拟币市场刮起寒风。但这能将显卡市场的热度降到何种程度？还是个未知数。暑假将至，这往往是一年中的装机高峰，如果你在今年有装机需求，不妨持续观望，等待显卡回到更理性的价格吧。