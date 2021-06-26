中有华山论剑，西有比特币 7 月论辩：马斯克与推特 CEO 公开约战

6 月 26 日消息，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）和推特首席执行官杰克・多西（Jack Dorsey）是加密货币最著名的两位支持者。他们暗示，将在 7 月份举行的活动上就比特币展开辩论。

美国当地时间周五，马斯克回应了多西的一条推文，该推文宣传一项名为“The B Word”的活动，旨在鼓励公司和机构投资者采用比特币。

马斯克首先对“B”字母所代表意义提出疑问，询问其是否代表着“Bicurious”（好奇型双性恋）？ 多西回复说：“好奇（Bizarre）！让我们在活动上谈谈吧！你可以分享你所有的好奇心……” 马斯克表示同意，并写道：“那好吧，让我们辩论吧！” 多西后来回答说：“确定了！”

据“The B Word”活动网站介绍，该活动定于 7 月 21 日举行，“为投资者群体提供现场体验和内容图书馆，让人们能够更有见地地讨论比特币在全球金融机构中扮演的角色”。

马斯克的言论最近让比特币投资者经历了一段疯狂的旅程。他最初支持比特币，并在 1 月份短暂地将#比特币标签添加到自己的 Twitter 个人资料中。特斯拉随后在 2 月份宣布购买了价值 15 亿美元的比特币，并将开始接受它作为购车支付方式。

然而最近，马斯克似乎收回了对比特币未来看好的看法。他在 5 月份宣布，特斯拉将停止接受比特币购车，理由是对开采比特币所需的巨大能源存在环境担忧。他还发布了表情包，暗示他已经不再喜欢比特币。

但 6 月初的时候，马斯克表示，当至少半数比特币开采被证实由清洁能源提供动力时，特斯拉将重新接受这种加密货币。

美国当地时间周二，比特币价格跌破 3 万美元大关，短暂抹去了 2021 年以来的所有涨幅。但自那以来，比特币价格已回升至 3.3 万美元左右，只是较 4 月份创下的近 6.5 万美元历史高点下跌了近 50%。