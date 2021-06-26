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“蓝狮”拉万吨，全球首台最大功率电力机车“神 24 ”上线运行

2021/6/26 18:34:13 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 6 月 26 日消息 据中车株机发布，6 月 25 日 11 时 32 分，全球首台最大功率电力机车“神 24”牵引着万吨运煤列车，从神朔铁路神木北站徐徐出发，开启了 12‰ 坡道上，牵引万吨货物列车的运煤之旅。

IT之家获悉，官方介绍，“神 24”由中车株机公司与国家能源集团联合研制，以单机功率 28800 千瓦、牵引力 2280 千牛的超强动力，刷新了轨道交通装备动力的世界纪录，填补了世界 20 轴、24 轴大功率交流传动电力机车产品的空白，成为国之重器。

▲2020 年 7 月 29 日晚，全球最大功率电力机车“神 24”在中车株机公司下线。

这头“蓝狮”跑得又快又稳，这是因为它比“神 8”“神 12”机车更长，拥有 24 对“钢铁脚”。最厉害的是它可以在 12‰的坡道上拉动 10800 吨的货物。

这头“蓝狮”的力量极大，单机功率 28800 千瓦，牵引力 2280 千牛，最高运行时速 120 公里。成为全球最大单机功率、全球最大单机牵引力，灵活配置牵引动力的电力机车

它不仅仅力量大，还有一个聪明的大脑，具备自动唤醒、自动起车，自动调速、自动停车等功能。

该机车提升了降噪水平，营造了静谧的工作环境，让机车乘务员能够更加集中精神操纵机车，为乘务工作提供舒适的环境。

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关键词：电力机车机车列车

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