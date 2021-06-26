更新包体积更小，速度更快，微软 Win11 系统 14 项亮点功能速览

北京时间 6 月 24 日 23:00，微软举行了下一代 Windows 发布会，正式发布代号为 Windows 11 的全新一代操作系统。相比之前已经拿到的泄露版，正式版究竟有何不同？是否还会带来一些我们不知道的“王炸”？接下来就请跟随编辑一起来看看吧。

Windows 11 来了

1. 全新开始菜单

与泄露版相比，Win11 的开始菜单除了继承了圆角、毛玻璃这些外观属性外，一个最明显变化就是增加了搜索栏。动态磁贴被彻底删除，取而代之是简化后的“图标”以及由算法驱动的推荐列表。之前我们曾以为这里将是 Win10“最近使用文档”的一个翻版，但从最新的截图看，它似乎更应被看作是“最近使用文档 + 最常用程序”的一个组合体。与此同时，居中式任务栏板上钉钉，无论新装还是升级应该都是默认出现。当然微软依旧还会提供给我们一个开关，用以恢复之前的使用习惯。

全新开始菜单

搜索面板与 Win10 类似，可以提供本机、网络、OneDrive 等位置的搜索结果。但由于不再与开始菜单分离，实际效果看上去更加整齐划一。

集成在一起的搜索界面

2. 设置面板

设置面板迎来大改，分栏式布局取代了之前的菜单选项。这样设计的一个好处，是可以保证用户在任何时候，都能随时跳转到所需的模块（左侧导航栏不动）。尽管之前也曾出现过一张概念图，但很显然，实际的效果远比概念图显示的更惊艳。

全新设置面板

3. 全新日/夜主题

Win11 加入了全新日夜主题，圆角 + 悬浮毛玻璃的设计，让整个界面看起来焕然一新。得益于 Fluent Design 3.0 的加入，整个 UI 从观感方面是相当不错的。不过这里官方还是卖了个关子，自始至终都没有提到新一代文件管理器，如果再去对比一下泄露版中的文件管理器，或许大家的疑惑就更多了 —— 这套新主题究竟什么时候可以完工？

全新的 Win11 日/夜主题

此外全自动日夜主题、分离式操作中心也在发布会中失联，之前曾被认为最有可能出现在 Win11 里的元素，几乎一个都没有出现。对于这样的结果，很多 Windows 迷都表示了遗憾！毕竟 Win10 的问题，已经是前车之鉴了。

4. 多任务布局 Snap Layouts

窗口分组在新版中被称为“多任务布局”（Snap Layouts），除了新增加的布局菜单外，其与 Win10 一个最大的不同，就是增加了一套根据设备自适应功能。除了传统的左/右/左上/左下/右上/右下几个常规布局外，当你的显示器超过一定比例时，Win11 还会自动添加一个三栏式布局（左/中/右、左辅/中主/右辅、左辅/中辅/右主、左主/中辅/右辅），用以提高超宽屏幕的使用效率。

多任务布局演示

此外 Snap Layouts 也能根据所连接设备实时调节，比如当你将笔记本连入大屏幕，或者将主屏与电脑分开时，Snap Layouts 都会自动调整布局设置，以保证最好的演示效果。

多任务布局的自适应演示

5. Microsoft Teams

通讯将是 Win11 的一大标签，Microsoft Teams 将接替之前的 Skype（后者也能在 Microsoft Store 自行下载）。和 Skype 相比，Microsoft Teams 的功能更加宽泛。除了能够完成团队间的音视频通话外，还能实现文档同步、办公协同等更多高端功能。比如你可以建立一个“贴吧”，@某位同事在某楼层讨论。甚至专门创立一个频道，以供同组的成员间进行沟通。

Microsoft Teams 将取代 Skype

Microsoft Teams 支持 Windows、Android、iOS 三组平台，即便对方没有下载 Teams，也可以通过短信与其双向沟通。而任务栏则直接集成 Microsoft Teams 按钮（类似于之前的 Skype MeetNow），以方便用户更快速地与好友联系。

方便与同事或朋友沟通

6. 小组件

小组件取代了之前的动态磁贴，除了泄露版中看到的资讯与天气外，还新增了日历、行程、照片等功能。作为动态磁贴的延伸，小组件在扩展性与可交互性方面变得更为出色，除了可以自由地编辑小组件外，还增加了更多的互动化按钮。当然与此对应的，Win10 里的“资讯和兴趣”也将被其取代，所有任务将统一归纳入小组件面板。

小组件取代动态磁贴

小组件下方增加了互动按钮

7. 全新输入逻辑

软键盘在 Win10 基础上有了进一步提升，全新的外观设计令整个键盘质感十足。除了前面提到的表情与剪贴板外，全新加入的手写模式和听写模式，也将成为一大看点。与 Win10 相比，新键盘在触摸目标与视觉提示上都有所优化，同时还增加了“触觉反馈”（针对触控笔）。此外 Win11 的语音识别能力也有所增强，除了支持自动添加标点符号外，还可以用语音直接实现某些指令。

全新设计的软键盘

8. 虚拟桌面

Win11 完善了虚拟桌面功能，在原有基础上允许各个“桌面”拥有自己的主题、壁纸、名称。新设计调整了桌面工具栏位置，以方便触屏用户快速取用。顺带说一句，Win11 在触屏手势上也有更多选择，平板用户将有拥有更好的操作体验。

全新虚拟桌面

9. 游戏体验

与 Win10 相比，Win11 在很多方面都给了 PC 玩家更好的体验。比如全新的 DirectX 12、自动开启的 Auto HDR、性能提升百倍的 DirectStorage 等，都能让玩家获得更为优质的画面以及更加迅捷的载入速度。此外直接集成的 XBOX GAME PASS 也是吸引玩家的重要手段，它就像是一张游戏包月卡，以月付的方式，让玩家畅玩 XBOX 平台上超过 100 余款不同类型游戏，相当于开放了一个免费游戏库。

全新的游戏体验

游戏自动开启 HDR（* 此功能需要显示设备支持）

10. 平板模式

除了传统的键鼠操作，Win11 也对平板设备进行了优化。不过与 Win10 中还需要手工点击不同，Win11 已经能够实现很多自动化调整。比如任务栏会随着平板 / PC 模式自动调整间隔，窗口大小也会变得更加随意。当检测到设备旋转时，Win11 可以自动切换窗口布局，来适配新的桌面比例。当然小组件也是其一，特别是在触控设备上，能够带给用户更好的操作感受。

自适应平板模式

小组件在平板设备上会有更加优秀的操作体验

11. 直接运行安卓应用

Win11 可直接运行安卓应用，无疑是昨晚发布会上的最大看点。从微软官方的消息看，今年晚些时候，用户就可以在 Microsoft Store 或者亚马逊应用商店中搜索和下载 Android 应用。这些 Android 应用将可以直接运行在 Win11 上，同时拥有相应的功能体验。

Win11 将可以直接运行安卓应用

发布会上，微软演示了在 Win11 中直接运行 TikTok（抖音国际版）。从视频中可以看到，整个应用的播放效果和运行效率是很高的，这主要得益于微软在 Win11 中直接内置了安卓子系统，而非简单的虚拟机或虚拟化容器。而这种“套娃”的把戏其实也不是微软第一次用了，之前的 Win10 就曾经内置过 Linux 子系统。

发布会上演示的 Win11 运行 TikTok（抖音国际版）效果，非常流畅

12. 全新微软应用商店

应用商店也进行了重整，一个最直观感受就是图标更大、界面也更漂亮了。不过这只是表面上的变化，据微软 CEO 纳德拉表示，新商店将提供给开发人员更多机会，以帮助他们在这套全新的平台上获利。除了传统 UWP 应用外，新商店也将提供 .exe、PWA、.apk 等更多应用格式下载。并且扩充音乐、视频、电影等更多资源。可以预见，未来微软应用商店或将迎来更为海量的资源，从而真正成为 Win11 的资源体系中心。

全新微软应用商店

13. 全新 Office 界面

除了 Win11 的变化，微软还在发布会中无意间透露了一套 Office 界面。与现版相比，新界面看起来十分简约，类似于网页版 Office 365。不过微软对此并未透露更多的细节，毕竟今天的主角还是 ——Windows 11。

疑似全新的 Office 界面

新界面设计类似于 Office 365

14. 体积减小 40% 速度更快

针对 Windows 中最让人诟病的更新问题，微软同样也做了一些调整。Win11 在更新包体积上，会比 Win10 至多减少 40%。这不仅带来更快的响应速度，同时也会让系统更省电。与此同时，一些组件的运转速度也将更快，包括现有的 Edge 浏览器。

Win11 更新包体积更小！响应速度更快！

写在最后

总体来说，Windows 11 带来的改变还是比预想中大很多，特别是可以直接运行安卓应用这个“王炸”，算是一个意外的惊喜。不过目前官方尚未发布新的预览版镜像，想要体验似乎还得多等一小段时间。但正如微软所说，这仅仅是个开始……，那么接下来，你是否也期待 Windows 11 到来呢？