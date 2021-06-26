钟南山：新冠德尔塔毒株传染性更强，密切接触者概念要改了

IT之家 6 月 26 日消息 根据央视新闻消息，6 月 25 日钟南山在媒体通气会上表示，在 30 天左右的时间里，广州的疫情基本上得到了有效控制。广东此次遭遇新冠病毒 Delta（德尔塔）变异毒株，其传染性更强，因此在疫情防控时，关于密切接触者的定义需要更新。

他表示，德尔塔毒株病毒载量高，远高于之前的新冠病毒，两者相差 100 倍。感染者呼出的气体毒性大，传染性很强，而且潜伏期短。5 月 21 日以来，发生了三起由新冠病毒变异株引发的本土局部聚集性疫情。

钟南山表示，此前“密切接触者”的定义是在同一个办公室、同居或者在一米之内有共同吃饭开会的人群，而新的“密切接触者”的定义为：在同一空间、同一单位、同一建筑，在发病前四天和病人相处在一起的人群。按照新的概念，疫情防控的管理模式也与之前不同。

IT之家获悉，钟南山表示实验室结果证明，国药出品的疫苗接种两针后对 Delta 变异毒株仍有中和作用；安徽智飞龙科马的疫苗保留了对变异毒株的中和效果。和野毒株相比，抗体滴度仅下降了 16.96%，无统计学差异。完成全程免疫接种的预防效果明显，疫苗预防密接接触者感染的效果为 69%，预防发展为肺炎的效果为 73%，预防重症效果达 95% 以上。