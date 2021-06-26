B 站过去一年共封禁 8.4 万个营销账号，能量加油站情绪疏导超 6 万例

IT之家 6 月 26 日消息 今日是哔哩哔哩弹幕视频网成立 1 周年，B 站 CEO 陈睿做了演讲。他表示，B 站正式用户在过去三年，第 12 个月留存率保持在 80%。上一年用户月均互动数 66 亿，同比增长 35%，弹幕数同比增长 41.5%。但是，这也导致了弹幕和评论当中会出现更多的杂音，导致质量变差。

陈睿表示，请大家相信社区的力量，大部分社区成员希望社区向更好、更和谐的方向发展，所以大家自觉维护正常秩序，抵制一小部分不良内容。数据显示，2021 年 Q1 期间，日均有 68 万用户参与弹幕的点赞和举报，点在超过 272 万条弹幕，同时帮助社区处理了超过 21 万条恶意及违规弹幕，用户充分发挥了社区主人翁的意识。

用户的每一条点赞和举报，都是为 B 站的自动化系统积累数据。B 站专门上线了一个基于人工智能的弹幕和评论的自净系统，起名叫“阿瓦隆”，每天处理超过 70 万条社区负向内容，自动识别不良和违规弹幕。陈睿称，这一类弹幕总共占比不到 1%，但是对于大家体验的影响是特别坏的。这一系统上线后，在过去的一年，弹幕关闭率降低了 42%，此外一键三连的次数同比增长 33%，大于用户增长量。

IT之家获悉，陈睿指出 B 站团队为营造良好的社区范围，采取了一系列措施。在过去一年里，共封禁 84569 个营销账号，处理“引战”“挂人”“锤人”等稿件 20.4 万多个，给 815 个稿件添加“争议标签”。

陈睿指出，从运营的角度来看，制造争端、引发冲突的稿件是更容易获取流量的，所以，这也是现在大家在互联网各个平台上看到引发争吵、吵架稿件越来越多的原因，这也是目前互联网上戾气越来越重的原因之一。所以，对于一个营销号来说，可以通过起一个《某某大 Up 主的稿件抄袭我的内容》的标题，引发大量点击，获取流量。

因此，对于引战、挂人、锤人的内容，哔哩哔哩会有一个专门的回查小组，看这个内容是否有真凭实据，再来决定是否暴露给用户看。陈睿表示，社区就是要形成共识，而不是制造争端。B 站提倡内容的有用性，提倡用户的获得感，希望保持温暖的社区氛围。

陈睿还指出，B 站客服团队还成立了一个专门的项目“能量加油站”，承接用户不开心、痛苦等情况下的沟通需求。在过去一年里，共进行用户情绪疏导 60941 例，紧急事件心理干预 19381 例。