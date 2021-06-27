微信更“绿”了，一起来看下新版微信都有啥惊喜

千年不变的微信官网，终于在本周宣布正式改版了。那个被吐槽无数的主页面，也换上了全新的“微信绿”。而和官网改造一同到来的，则是全新的安卓版微信 8.0.7。

微信官网“绿”了，又有什么惊喜呢？

此次安卓版又一次走在了 iOS 版后面，官方日志依旧是祖传的“解决了一些已知问题”。而这样的结果，往往预示着版本会有大变化（经验！经验！）。具体的，就请跟随小编一起来看吧。

又是祖传的“解决了一些已知问题”

1. 群专属红包

自古以来，微信的群红包都没有对收包人有什么限制。甭管是发给谁的，基本是谁抢到算谁，妥妥的拼手速神器（emm…… 还有拼网速）。不过正如大家所看到的，这种“超自由”的设定，在现实中也出现了很多问题，于是群专属红包震撼登场了 &……#%……#￥%（这里应该有掌声！！！）

群专属红包

打开群聊“+”→“红包”，在左上角类型区点击，就看到新增加的“专属红包”选项。点击专属红包，然后在“发给谁”页中选好收包人，就可以向 TA 单独发出一份专属红包了。和普通红包一样，专属红包也会在群中正常显示，但会多出一行“给 XXX 的专属红包”字样。别以为这句话只是摆设，如果你不死心试一试的话，就会发现，它真…… 真…… 真…… 的只能由收款人领取。

真的只能由指定人领取

2. 钱包增加身份信息

新版在钱包页下方，增加了一项“身份信息”栏，点击后可显示本人“实名认证状态”、“个人信息”、“身份证照片”（不可查看）。简单来说，这里是微信的实名认证区，最大作用就是当你不再使用该微信号时，可以方便地修改实名归属（更换实名）。

钱包增加“身份信息”栏

3. 微信状态支持动态背景

此前的微信状态背景，无论是直接拍摄还是从相册中选取，都是静态显示的。而从微信 8.0.7 开始，微信状态页开始支持动态背景。点击“我”→“状态”→“背景”，就可以在弹出菜单中看到新增加的“从视频号选择”。这里的视频不仅限于自己所发，也可以从已点赞、已收藏、已关注，或者为我推荐的视频里选取。选好的视频会直接出现在我的信息页，同时如果原视频还有音乐的话，也可以通过下拉进行收听。

可以直接从视频号中选取背景

另一个不同点是，新版已经不再需要为状态填写文案。至此，除了 24 小时这个唯一约束外，微信状态已经和 QQ 状态相差无己了。

动态效果预览

4. 视频号增加创作者中心

视频号增加了“创作者中心”，这也是意料之中的事，毕竟微信操持视频号也不是一天两天了。目前创作者中心的功能还比较简单，只有原创计划、直播收入、直播任务、商品橱窗等几个模块，其他如粉丝分析、数据图表等尚未加入。而且由于没有 PC 端，这让整个创作者中心看起来多少有些古怪。好歹这也算是一个美好的开端，期待后续改进吧。

新增“创作者中心”

写在最后

目前小编发现的也仅仅是上面几处改变了，除了群专属红包还有些吸引力外，其他的基本都属于打酱油的存在。顺道说一句，测试中发现该版本（内测版）在个别手机系统中会有闪退的情况，因此感兴趣的小伙伴不妨耐心多等待几天，相信很快就会发布了。