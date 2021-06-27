英国大都会警方破获 1.14 亿英镑加密货币赃款，约十亿元

IT之家 6 月 27 日消息 英国警方周四表示，大都会警察局 (MPS) 在一起洗钱调查中查获了一笔价值 1.14 亿英镑（约合 10.24 亿元人民币）加密货币。
MPS 表示，这是英国有史以来最大的加密货币赃款，也是全球最大的加密货币扣押事件之一。他们甚至还指出这笔款项是去年警方查获的现金数量的两倍还多。
IT之家了解到，去年美国曾查获价值 10 亿美元的比特币，那是迄今为止全球最大的一笔加密货币案件。
此次案件中没有透露是哪些加密货币被没收，截至发稿，加密货币普遍仍在上涨。
IT之家 6 月 27 日消息 英国警方周四表示，大都会警察局 (MPS) 在一起洗钱调查中查获了一笔价值 1.14 亿英镑（约合 10.24 亿元人民币）加密货币。
MPS 表示，这是英国有史以来最大的加密货币赃款，也是全球最大的加密货币扣押事件之一。他们甚至还指出这笔款项是去年警方查获的现金数量的两倍还多。
IT之家了解到，去年美国曾查获价值 10 亿美元的比特币，那是迄今为止全球最大的一笔加密货币案件。
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