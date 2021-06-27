安卓换代，曝 OPPO ColorOS 12 开始内测：已吸收坚果和魅族的优秀开发人才

IT之家 6 月 27 日消息 2021 年 2 月 18 日，谷歌在 Android 博客发布了有关 Android 12 的信息，随即发布 Android 12 第一个开发者预览版，预计正式版将在 8 月之后到来。

随着安卓大版本的更新换代，各家安卓阵营的手机厂商也纷纷开始准备自家的新系统，例如此前小米高管就暗示小米 MIUI 13 最早将于 8 月到来，预计届时还会看到 MIX 4 等产品。

而国产厂商中的前几名除华为外，主要的小米、欧加系、vivo 都是积极踊跃在适配第一线的。数码博主 @数码闲聊站 就表示，OPPO 最新的 ColorOS 12 现已处于内测中，项目代号 fluorite。

此外，他还透露主打小而美的坚果 Smartisan OS 和魅族 Flyme 系统都有员工被挖走，所以大家可以期待一下全新 ColorOS 12 的表现。

IT之家了解到，安卓 11 正式版发布于去年 9 月 9 日，随后小米、OPPO、一加、realme 手机即开始逐渐发布自家的全新系统。

此外，有网友爆料称，Color OS 12 将会在 2021 年 8 月 15 日召开发布会同时公布适配机型。值得一提的是，OPPO Find X3 Pro 是首批支持 Beta 版安卓 12 的机型，预计首批适配在列。