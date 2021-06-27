华为鸿蒙伴生字体 HarmonyOS Sans 可免费商用，带来全新字体笔画设计

IT之家 6 月 27 日消息 今年 6 月，华为正式推出了鸿蒙 HarmonyOS 2，同时还发了一款全新品牌定制字体 HarmonyOS Sans，可免费商用，主要特点是优化字体灰度，统一多语言字形风格等，官方现已提供下载。

下载 HarmonyOS Sans

华为表示，通过研究用户在不同场景下对多终端设备的阅读反馈，综合考量不同设备的尺寸、使用场景等因素，综合考虑用户使用设备时因视距、视角的差异带来的字体大小和字重的不同诉求设计出来这一字体。

值得一提的是，除华为外，Google、阿里、OPPO 等多个厂商都发布了自己的免费商用字体，而微软、小米等厂商虽然有自己的字体但不可商用。

IT之家曾报道，HarmonyOS Sans 由汉仪字库字体设计团队制作，聚焦于万物互联的功能性和普适性，是一款多语言的无级可变字体，使多语言下阅读体验更加一致。

据悉，该字体支持包含简繁中文、拉丁、西里尔、希腊、阿拉伯等 5 大书写系统，支持 105 种语言全球化覆盖，助力构建万物互联的智能世界。

官方介绍称，在保障字体体验的功能性前提下，华为 HarmonyOS Sans 在人文和现代中找到新的平衡。在短笔画时保持横平竖直，简约无装饰，在撇捺弯钩长笔画中融入书法的笔势美学，优化字体灰度，提升阅读体验。

HarmonyOS 字体特性

动态字重粗细调节，支持可变特性，让用户选择他们喜欢的字体粗细来进行文本的显示。

支持更多字重能力：增加了 Thin、Light、Bold、Black 的字重能力。

支持变宽和等宽两种样式。

支持时钟字体特性，冒号格式会根据时间格式自动调整位置。

字体排版

多设备字号层级

文本对齐规则

▲居中对齐可以更容易获得用户的注意力

▲左对齐的方式排版有利于用户快速定位