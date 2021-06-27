中国航天第一人，杨利伟太空一日入选语文教材：以为自己要牺牲了

IT之家 6 月 27 日消息 2003 年 10 月 15 日，杨利伟搭乘神五载人飞船成功出征太空，是中国进入太空的第一人，从此使中国成为第三个掌握载人航天技术的国家。

也正因此，杨利伟获得“感动中国 2003 年十大年度人物”称号，当时与他一起获得该称号的，还有大家熟知的钟南山、陈忠和、巴金、成龙等人。

据央视，共青团中央等报道，近日有网友发现人教版七年级下册语文书中有篇课文名为《太空一日》，作者正是杨利伟。

IT之家了解到，这篇文章出自解放军出版社 2010 年出版的《天地九重》，系杨利伟亲自书写的一部自传，此中回顾了自己的成长经历，讲述了他从一个小城少年成为军人、优秀的战斗机飞行员，直至成为航天员的历程。

在《太空一日》中，杨利伟回顾起飞船发射的上升阶段，火箭与飞船产生了低频共振，他用常人难以企及的意志力，挺过了最艰难的 26 秒。

“意外出现了。共振以曲线形式变化着，痛苦的感觉越来越强烈，五脏六腑似乎都要碎了。我几乎难以承受，觉得自己快不行了。”“但在痛苦的极点，就在刚才短短一刹那，我真的以为自己要牺牲了。”

此外，文中还有神舟五号着陆时的情景描写。

“后来，整流罩打开，外面的光线透过舷窗一下子照射进来，阳光很刺眼，我的眼睛忍不住眨了一下。就这一下，指挥大厅有人大声喊道：‘快看啊，他眨眼了，利伟还活着！’所有的人都鼓掌欢呼起来。”

值得一提的是，在本文中杨利伟还辟谣了“太空可看到长城”的说法。

“我几次努力寻找长城，但没有结果。“神舟六号”和“神舟七号”飞行时，我曾嘱咐航天员们仔细看看，但他们也没看到长城。”