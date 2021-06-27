26.88-34.88 万元，第四代丰田汉兰达上市：采用 2.5HEV 混动系统

IT之家 6 月 27 日消息 第四代广汽丰田汉兰达现已正式上市，售价区间为 26.88-34.88 万元，搭载丰田第四代 THS 增强型混合动力系统，定位豪华 SUV。

两驱精英五座版 26.88 万元

两驱精英版 27.48 万元

两驱尊贵版 31.88 万元

四驱精英版 28.58 万元

四驱尊贵版 32.98 万元

四驱至尊版 34.88 万元

据悉，该车采用 TNGA-K 平台，第四代汉兰达搭载 2.5HEV 混动系统，搭载 2.5L 阿特金森发动机与动力电机，E-CVT 变速箱，长宽高达到 4965mm/1930mm/1750mm，轴距 2850mm。

该车发动机最大功率为 141kW（192 马力），最大扭矩为 238Nm，电机峰值功率 134kW（四驱版增设一个 40kW 的后电机，这款混动系统输出功率为 183kW/249 马力），综合油耗前驱 5.3L/100km，四驱版 5.8L/100km，满油综合续航或可以达到 1000km。

IT之家了解到，官方公布的数据显示该车百公里综合油耗为 6.1L，续航里程最高为 1000 公里。

此外，该车型匹配 E-CVT 变速箱并配备全新 E-FOUR 电控四驱系统，搭载最新一代 TSS 安全系统，拥有全新“丰云悦享”智行互联服务，支持手机远程控制，包括车况查询、悦享停车、远程空调、防盗提醒、车辆定位等。

其他方面，该车还搭载全新车机系统，包括 12.3 英寸智能语音导航系统、面容 ID 识别系统、HiCar/Carplay/Carlife 等在内的车载智联系统，支持地图导航、在线音乐、语音识别、家电连携、生活服务、小程序、支付等功能。