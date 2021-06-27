苹果 Apple Watch 杀手锏功能过审，国行版 ECG 上线在即

在智能穿戴设备诞生早期，“不可一世”的苹果和它的 Apple Watch 还不是霸主，2015 年全球范围内出货量最大的智能穿戴设备商是 Fitbit，而第二名是小米，苹果只排到第三名。

但随着 iPhone 的持续热销、watchOS 的不断成熟，Apple Watch 以惊人的势头反超，并利用市场竞争淘汰了 Fitbit，至少在智能手表领域成为了新的霸主。根据 IDC 公布的数据，2020 年全球智能手表市场中苹果占到了 40% 的份额，去年秋季推出的 Apple Watch S6 和 Apple Watch SE 表现强劲，出货量约为 1290 万。

华为、三星等企业排在苹果身后，但相对 2019 年获得正增长的只有苹果和华为，其中华为以 26% 的同比增长保留了追赶苹果的希望，其他几个品牌估计只会被这两家厂商抛离得更远。

毫无疑问，苹果的智能手表在全球范围内依然有着明显的优势，而在国内也是大多数消费者选购智能手表时的首选。然而，国行版的 Apple Watch 一直都不是“完全体”，苹果在 Apple Watch S4 上率先加入了 ECG 心电图功能，用户在佩戴手表时将手指放在表冠处就能进行心率检查并生成心电图，如此一来使用者便能及时了解自己的心率情况。

但由于政策的差异，国行版 Apple Watch 的 ECG 功能一直无法正常使用，这也意味着 Apple Watch S4、S5、S6 三代产品在国内销售时，一直处于“屏蔽主力功能”的状态。

如今最新消息传来，国家药监局最新的一份文件中苹果的 Apple Watch 赫然在列，而获得批准的功能，正是 ECG 心电图。如果说过去的 Apple Watch 是“让一只手”和其他产品在市场上较量，那未来的 Apple Watch 将得到完全解放的机会，要全力出击了。

ECG 心电图，为数不多的差异化卖点

我们为什么要买智能手表？这是一个好问题，也是一个“老难题”。智能手表诞生之初功能十分单一，简单来说就是将智能手机接收信息的能力延伸到我们的手腕上，除此之外就是蓝牙遥控相关的一些小功能，但对消费者来说并没有太多的实际意义。

而到了今天，智能手表几乎清一色地变成了“健康配件”，除了可以帮助我们脱离手机接收信息，最大的作用也就是监测身体各项数据的变化，便捷化、图形化地展示我们的身体健康情况。不得不说，健康赛道的出现让智能手表的存在感大大提升，而在其中，ECG 功能的出现让 Apple Watch 达到了更高的水准。

ECG 功能的价值主要体现在哪？常见于大多数智能手表上的健康功能在技术实现上不算太难，比如心跳监测、血氧监测等算不上有太多的技术含量，大多数厂商都能做到而且能够将数据做准确。但 ECG 功能不一样，由于 ECG 心电图对心脏健康有着直接的参考价值，所以测量精度十分重要，如果误差太大那 ECG 功能就失去了价值，而且会对使用者的心脏健康情况造成误判。

Apple Watch S4 的 ECG 功能之所以会引起轰动，不光是复杂技术的小型化难度很高，更是因为苹果的 ECG 功能获得了美国食品和药物管理局 FDA 的认证，从侧面来看其精确度已经达到了准医疗器械的水准。

更重要的一点，苹果自 2018 年推出 ECG 功能之后竞争对手们几乎没有办法拿出同级别的产品与之对抗，这也能从侧面说明该技术在实现时的难度。不过在 2020 年，OPPO 和华为总算是先后拿出了具备 ECG 功能的智能手表，而且通过了 NMPA 国家药品监督管理局二类医疗器械注册认证，在技术层面追平了苹果。

但从实际效果来看，Apple Watch 的健康配置依然更加出色，而且在 iOS、watchOS 联动体验的支持下，综合体验更胜一筹。不管如何，智能手表目前扮演的角色依然是“智能手机的配件”，消费者选购之前需要找到购买理由。而对健康的关注，尤其是高科技健康技术，则依然是吸引消费者购买智能手表的主要原因。

中国智能穿戴厂商需要讲好体验故事

本来国产智能手表厂商还有希望借助 ECG 功能实现“弯道超车”，蚕食原属于 Apple Watch 的健康穿戴市场，但如今国行 Apple Watch ECG 功能有望上线，这对国产智能手表厂商来说自然不是一个好消息。

但对国产智能手表厂商来说真的只有坏消息吗？其实未必。无论如何，在国内、在 ECG 相关健康功能层面，国产品牌始终拥有先发优势，只要做好这些点，对抗 Apple Watch 也不是大问题。

首先，国产智能手表始终有价格优势。无论 Apple Watch 有没有 ECG 功能，它的价格和产品定位始终要比国产智能手表高一截，换言之国产智能手表在 Apple Watch 面前始终有价格优势。就算未来 Apple Watch 会补齐 ECG 功能，国产智能手表也大可不必担心会对自家产品造成威胁，因为本来就不是直接竞争的关系。

相对的，在 2000 元以下的价位里，国产智能手机有大把机会把 ECG 功能打造成核心卖点，主打“科技普惠”，这也未尝不是提升市场竞争力的好机会。

其次，国产智能手表厂商在市场教育方面走在更前。尽管 Apple Watch 的美国版本早在 2018 年就引入了 ECG 功能，但中国地区的 ECG 功能引入，却是国产品牌走得更前。这也意味着国产智能手表在产品认知、市场教育方面有着更丰富的经验和更深厚的积累，更容易说服消费者为 ECG 功能买单。

比如，OPPO 为了推广 OPPO Watch ECG 版，积极地和各大健康管理、体育机构进行合作，通过专业平台为其背书、推广，强化产品认知。一般来说，国产品牌在推广产品时会更懂得利用各类资源，将产品的体验融入到消费者的日常生活中去，这也是做得比苹果更好的一点。

最后，国产智能手表厂商在软硬件整合方面也有丰富的经验。虽然我们一直都说苹果的软硬件生态整合做得非常出色，但国产品牌已经迎头赶上，哪怕还达不到苹果的水准但也是十分接近。

比如说，华为的鸿蒙系统可以让智能手表在智能生活中扮演更多的角色，做到超出智能配件之外的用途。国产智能手表越来越懂得如何整合生态和资源，让设备之间实现有效的信息联动，而越来越多的消费者开始选择国产智能手表品牌，正是趋势的体现之一。

总体而言，国行 Apple Watch 有希望加入 ECG 后肯定会在一定程度上影响国产对应产品的市场表现，但还远不到“赶尽杀绝”的程度。国产智能手表在功能和体验上已经出现了明显的进步和提升，我们相信多给一点耐心和时间，一定可以见到国产品牌在 Apple Watch 面前会更有自信。