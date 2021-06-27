摩托罗拉 Edge 20 系列参数曝光：骁龙 778G 等处理器，1 亿像素主摄

IT之家 6 月 27 日消息 根据外媒 GSMArena 消息，摩托罗拉即将推出 Edge 20 系列手机，均采用曲面屏设计，具备 3.5mm 耳机孔，预计有 4 款型号。近日该产品的部分参数被曝光，展现了多种配置。本次曝光的产品仅有代号，没有具体型号，包括 Berlin North America、Berlin、Kyoto、Pstar。

▲ 目前在售的 Moto Edge+

外媒表示，目前已经确定代号为 Kyoto 的手机就是 Edge 20 Lite。这款手机采用 1080P 屏幕，具有 90Hz 刷新率，搭载联发科天玑 720 处理器，提供 6/8GB 内存，128GB 存储空间。该手机具有 1.08 亿像素主摄，8MP 超广角镜头以及 2MP 景深镜头，配备 32MP 前置摄像头，电池容量 5000mAh。

摩托罗拉代号为 Berlin 的两款手机均配备 6.67 英寸 FHD+ 屏幕，刷新率 120Hz，均采用高通骁龙 778G 处理器，具备 1.08 亿像素主摄。其中代号“Berlin North America”的型号拥有 800 万像素超广角镜头，2MP 景深镜头，而代号 Berlin（柏林）的型号具有 1600 万像素超广角镜头以及 8MP 3 倍长焦镜头。这两款手机前置摄像头同样为 3200 万像素，但电池容量分别为 5000mAh 和 4000mAh。

IT之家还了解到，摩托罗拉 Edge 20 系列的旗舰款代号为 Pstar，同样采用 6.67 英寸 120Hz 全面屏，搭载高通骁龙 870 处理器平台，最高提供 12GB+256GB 存储空间。手机的 16MP 长焦镜头为 5 倍变焦，后置 108MP 主摄以及 16MP 超广角镜头，搭载 4500mAh 电池。值得注意的是，该型号中国大陆版本前置摄像头为 1600 万像素，国际版为 3200 万像素，手机提供黑、白、蓝三种配色。