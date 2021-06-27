全球芯片短缺可能影响 IC 卡供应，行业协会发出预警

IT之家 6 月 27 日消息 目前全球芯片短缺的问题影响到了 PC、显卡、汽车等多个行业，根据外媒 Gadgets360 消息，智能支付协会（Smart Payment Association）近日发布预警，表示如果芯片问题得不到解决，全球的 IC 卡供应将受到影响，银行卡、信用卡的办理可能会受限。该机构数据表示，全球每年对于银行卡、信用卡的需求量达到 30 亿张，新开卡的用户和换卡用户均需要大量的卡片，目前 IC 卡制造商在采购芯片方面越来越困难。

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支付卡行业协会以及全球移动支付业务产业呼吁政府部门和相关人员，出台措施以改善 IC 卡芯片的供应，以防止 IC 卡短缺造成严重影响。目前从全球范围来看，约有 90% 的用户进行非现金支付都是使用实体卡片来完成的，即使进行在线支付，也需要绑定实体银行卡或信用卡。因此，确保 IC 卡的供应对于维持商业运转和日常生活至关重要。

IT之家了解到，目前全球芯片短缺的状况主要因为 2020 年新冠疫情的影响，外加此前多家半导体制造商面临火灾、断电等事故。智能支付协会表示，IC 卡芯片短缺的问题可能会持续到 2022 年，该协会已采取了一定措施保证卡片的供应不会中断，但是仍需要各国政府的支持。