任天堂 NDSL：这款游戏掌机霸榜全球销冠 15 年，比 Switch 还好玩

在 2020 年 7 月，极客之选曾经写过一期关于 PS2 的极客博物馆 ——《它是历史上销量最高的游戏主机，也是 80/90 一代的游戏记忆》，文中我们提到了一个信息点，索尼 PS2 是截止至 2020 年 5 月 25 日时全球销量最高的游戏主机，达到了 1.57 亿台，紧随其后的是任天堂的 DS 系列游戏主机，也有着 1.54 亿台。

▲引自：VGchartz

在这个数据之下，所有游戏主机的全球销量总和是 15.6 亿台，索尼 PS2 占比 10.7%，任天堂的 DS 系列主机占比 9.8%。他们两者之间的销量差距并不是很大，而且他们也有着本质上的不同，索尼 PS2 是次时代家用游戏主机，而任天堂 DS 系列则是游戏掌机，这两者的销量要明显高于第三名，所以这两个游戏主机都是无可争议更无可撼动的第一名。说到这里，你肯定也猜到了，本期极客博物馆的主角就是它 ——NDSL。

NDS 系列掌机中最受欢迎的 NDSL

肯定有人会问了，为什么是 NDSL 呢？就像 PS2 有着纷繁复杂的型号代码一样，任天堂 DS 系列游戏主机也有着很多型号，首发的型号名为 NDS，全称是 Nintendo DS，而 NDSL 的全称为 Nintendo DS Lite，是 NDS 的第二代机型，后续也有 NDSi 以及 NDSi LL，是不是听起来就让人头晕？而之所以选择 NDSL 是因为它是整个任天堂 DS 系列主机中销量占比最高，并且也最为平衡的一款机型，直到现在都有着不错的二手交易量。

之所以说他最平衡是因为，相比 NDS，NDSL 在机身体积上进行了优化，按键材质也提升了耐久度，并且也保留了兼容 GameBoy 卡带的卡槽，也就是说 NDS 和 NDSL 是能够兼容 GameBoy 游戏的，而之后的几款都不可以，这或许也是它在销量上能够领先的原因吧。

补充个小知识，其实 NDS 系列机型也有小神游的国行版本，全称叫做神游 DS 或者 iQue DS，当然也了也有 iQue DS Lite，简称为 iDS 和 iDSL，iDSi 和 iDSiLL 在后续也有推出。当时的游戏机禁令还没有取消，小神游则是以「多媒体互动系统」的名义，打了擦边球。

极客之选淘到的这台 NDSL 花费了了 278 元，其实价格并不是很便宜，是因为同事推荐了这家专门做二手游戏机的店铺，说是挺靠谱的，又是在同事的极力推荐下，选择了水晶白配色。有一说一这个白色确实比较特别，相比其他配色版本，水晶白是在最外层包覆了透明的塑料，虽然谈不上晶莹剔透，但确实从质感和视觉效果上，这个水晶白配色显得足够特别。

当然了，作为游戏掌机各种限定版本肯定是少不了的，小神游的国行版本还曾推出过一个中国龙的配色，但经费有限，我们还是入手了一个性价比更高些的选择。

任天堂 DS 系列游戏掌机最大的特点便是拥有上下双屏幕，因此「DS」这个名字实际上就是 Dual Screen 双屏的缩写，而且在官方 logo 上「Nintendo」和「DS」之间也有一个表示双屏的图标。就像是 Swtich 的官方 logo 上有两个标志性的 Joy Con 手柄一样，任天堂在这方面一直有着自己的坚持。

因为有了双屏幕，并且下方的屏幕还支持触控功能，官方也给提供了触控笔。正因如此任天堂 DS 系列掌机在游戏性得到了不小的提升，玩法交互上也有很多创新，下方的触控屏可以显示背包内容或者菜单选项的同时并不影响上方屏幕的游戏画面，像是《太鼓达人》和《节奏天国 Gold》里都是通过触控屏来进行游戏的，为游戏增加了不少的沉浸感。

▲这个角度能明显看出触摸屏已发黄

说道这个触控屏就不得不吹一波，尽管大多数人对任天堂的印象都是「用心做游戏，用脚做硬件」，但极客之选手中这台 NDSL 经过这么长时间触控依然非常灵敏，要知道这是一块电阻屏，但在操作灵敏度以及体验上与电容屏真的非常接近。但这块触控屏确实也有通病，那就是容易发黄，几乎没有用户能幸免，好在只是影响观感并不会影响功能。

其实 NDSL 相比 NDS 不仅仅是体积上的缩小，屏幕亮度的升级也是一个重点，前代 NDS 使用的是半透式反射 TFT 屏幕，而 NDSL 则使用的是全透式反射 TFT 屏幕。半透半反射的屏幕在智能手表上很常见，他最大的特点就是即便在强烈的光线照射下依然能看清屏幕显示的内容，但屏幕的背光亮度并不高，而 NDSL 则把亮度提升了不少，在画面观感和色彩表现上都有了提升。

给玩家带来快乐的烧录卡

回顾任天堂 DS 系列掌机甚至是 3DS 系列掌机，烧录卡是一个绕不过的话题。在那样一个时代背景下，只有极少的神游科技引进的官方正版游戏，几乎可以说是没有正版可选，再加上彼时人们的版权意识淡薄，消费能力也偏低，造成了盗版横行的局面。

而一个烧录卡再搭配上内存卡的钱，就能让用户玩到绝大多数 DS 系列游戏，并且还有各种 GB 模拟器，这样的诱惑谁能拒绝呢？不过这也并非中国特色，要知道那时候的烧录卡品牌五花八门，EZ Flash、AceKard、DSTT、SuperCard 以及 R4 等等非常之多，这也让那些有选择困难的用户犯了难，因为在当时烧录卡并不是绝对完美的，而且还有 Slot1 和 Slot2 两种卡槽的规格，Slot2 就是 GameBoy 的卡带。

极客之选在购买这台二手 NDSL 时，套装里包含了一张 R4 的烧录卡，这已经是后期相对成熟的版本的，卡上也有着 3DS 和 DSi 的标识，这也证明它并非是在 NDSL 时期推出的。R4 烧录卡在后期成为了市场上的主流，最打动用户的还是免刷机、免引导和免转化的「三免」作为卖点，兼容性表现也不错，最重要的是它使用 Slot1 卡槽，价格也相对较低，以至于后来都出现了很多山寨 R4 的烧录卡。

创意绝伦的游戏

任天堂的无论是家用主机还是掌机，在游戏上都有一个特点那就是老少咸宜，而且游戏的交互玩法上总能做出创新，比如像是之前我们曾经体验过的 Switch 游戏《马力欧卡丁车实况：家庭赛车场》就把 AR 和赛车游戏结合到了一起。要知道无论是任天堂 DS 系列掌机、3DS 系列掌机以及 Swtich，都要比同期竞品在主机性能上弱了不少，但靠机能和画面取胜向来也不是任天堂的风格。

任天堂 DS 系列掌机的经典游戏有很多，比如《新超级马里奥兄弟》、《逆转裁判》、《黄金太阳》、《勇者斗恶龙》系列、《口袋妖怪》系列（那时还没有宝可梦的官方译名）等等，除了这些经典 IP 和独占以外，像是刚才提到的《太鼓达人》这类作品则是让所有人都能够享受到的游戏的乐趣。因为是触摸屏，全部操作都可以通过触控完成，这让用户能够更加直觉化的游戏。同样是刚才提到的《节奏天国 Gold》，除了点按和长按以外还有滑动操作，让游戏的可玩性得到了提升。

总之，任天堂的游戏机总能让人明白一个道理 —— 游戏好玩比酷炫更重要。正因如此，自从我们购买了这台 NDSL 开始，极客之选的小伙伴们经常会用它来放松一下，欢乐的气氛甚至让别的组的同事都在好奇我们到底在干什么，这或许就是经典的魅力吧！

从国内市场来看，任天堂 DS 系列掌机的受欢迎程度是低于同时期 PSP 掌机的，但从游戏本身的品质来看却又强过 PSP 不少，索尼为了和任天堂抢夺游戏掌机市场，让很多游戏都强调「原汁原味」的移植，但又因为机能限制，很多游戏失去的原本的精髓，就拿《三国无双：帝国》举例，原本是个割草游戏，因为机能原因把地图分割成一个个小关卡，而且同屏敌人数量少的可怜，一个割草游戏没有草那还玩个什么劲。

所以说群众的眼睛是雪亮的，还是回到最开始的销量，任天堂 DS 系列掌机以 1.54 亿台成功登顶全球最畅销游戏掌机，PSP 系列的全球销量仅为 8109 万台，四舍五入就是 DS 系列的一半，这不足以证明 PSP 的失败，但却能让我们明白任天堂 DS 系列掌机有多么成功。

好了，就说到这吧，我去玩节奏天国了。