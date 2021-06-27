高途 CEO 陈向东回应质疑：确有人员优化，但员工总数在增加

6 月 27 日晚间消息，高途 CEO 陈向东发文回应近期外部质疑，称在过去的一个月里，我们确对不同的部门和不同的业务，做了一些必须的部门融合和人员优化，但一直在持续加大对于优秀人才的招聘，员工总人数在过去一个月是持续稳定在增加的。

陈向东表示，“当下可以说是高途最好的时候，是高途发展最为健康的时候。现在，我们账上的现金是非常充裕的，当下的经营效率是在稳定提升的，我们的目标是在持续增长的前提下在今年的第四季度实现全面盈利。”

以下为陈向东文章全文：

Larry 有话说：我们正在变革，回归到我们的优势和初心

关于近期一些外部声音，我和大家谈几点想法：

第一、作为一家有影响力的教育公司，我们一定要担起真正的责任，一定要担当起真正的社会责任，我们所说的每一句话，我们所做的每一个承诺，都应该是配得上高途的，配得上国家和民族的；

第二、作为一家快速成长的教育公司，我们有来自于不同背景的小伙伴加入公司，我们要真正地关心新伙伴，关切新伙伴，关爱新伙伴，让新伙伴更懂我们，更快融入我们，更好地成为我们；

第三、作为一家包容多元的教育公司，我们的小伙伴们会有内部的调侃表情包，会有内部的诙谐语言，但是，如果是针对一个正式的规模较大的正式会议，我们一定要更有同理心，更有同情心。

第四、在过去的一个月里，我们确实针对不同的部门和不同的业务，做了一些必须的部门融合和人员优化，但我们一直在持续加大对于优秀人才的招聘，包括优秀的产品、技术、运营，尤其是优秀的主讲老师和二讲老师的招聘，我们的员工总人数在过去一个月是持续稳定在增加的。当下可以说是高途最好的时候，是高途发展最为健康的时候。现在，我们账上的现金是非常充裕的，当下的经营效率是在稳定提升的，我们的目标是在持续增长的前提下在今年的第四季度实现全面盈利。

第五、时代在变，政策在变，家长和学生的需求在变，我们也必须变化，在未来，我们仍然会持续招聘优秀人才，仍然会持续奖赏优秀人才，持续多分配给多打粮食的伙伴。

第六、商业历史上，伟大的公司总是从重大的危机中产生的。2020 年，高途被做空 N 次；2021 年，高途被人质疑和担忧，但只有我们知道，我们真的在变革，我们真的回归到了我们的优势，我们真的在回归教育的本质和我们的初心！

让我们一起，加油，更好！

你们的 Larry