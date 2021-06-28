电脑也能刷短视频，抖音网页版详细体验

许多网友都想在电脑里刷抖音，可是以前想在电脑里刷抖音，那就得装个安卓模拟器。现在好了，来自官方的抖音网页版来啦，终于在电脑里也可以轻松刷抖音了，赶紧来看看这个网页版好用不。

抖音网页版在哪 抖音网页版官方地址

打开抖音网页版首页（https://www.douyin.com/），可以看到这个正在处于测试版的抖音网页版采用了传统的视频网站设计布局，最上方为搜索栏，然后是视频分类，接着就是各种推荐视频。总之布局跟某网很像。

抖音网页版目前对视频进行的分类有 直播、娱乐、知识、二次元、游戏、美食、体育、时尚、音乐。但是没有“我的关注”分类就有点让人无语了。

▲图 1 抖音网页版首页

与小编想象的不一样的就是，抖音网页版并没有采用像客户端版那样的单视频展示模式，用户在查看视频时需要逐个点击播放。不过抖音网页版为用户准备了自动播放功能，视频播放完毕后会自动切换到下一个推荐视频，体验自动刷视频的另一种爽快。

抖音网页版带搜索功能

抖音网页版的搜索功能带有关键词联想功能，用户可以在搜索结果进行筛选操作。

▲图 2 搜索功能

▲图 3 搜索结果筛选

抖音网页版支持登录账号 可查看自己的作品

目前抖音网页版支持登录操作，用户可以用验证码或扫描二维码形式进行登录，登录后可以进行发表视频及查看自己作品的操作。遗憾的就是目前不支持查看收藏的视频，这是非常大的缺陷。

▲图 4 个人中心

抖音网页版支持发表视频作品

在抖音网页版中发表视频，支持不超过 4G 及时长在 15 分钟内的视频，支持添加描述、标签，支持关联热点、支持设置封面、是否允许保存视频以及同步到其它平台。

在作品发布页面的右侧有个预览区域，方便用户查看即将发布的视频在手机里查看的效果。

▲图 5 发布视频

此外，抖音网页版还附带了一个极其简单的视频剪辑工具。之所以说它简单，那是因为目前只支持视频裁剪，连加背景音都不行，更别说加特效了。所以还是在其它编辑软件中编辑好视频再发布吧。

▲图 6 视频剪辑工具

其实在抖音网页版里发布视频是跳转到“抖音创作服务平台”里进行的，在这里还可以进行内容管理与互动管理及查看各种数据。

在电脑里刷抖音是什么感觉

在抖音网页版里就有一堆的推荐视频，用户可以不断地下拉来查找自己感兴趣的视频。光标移入视频预览框可自动无声播放。不过抖音网页版的视频推荐规则跟客户端版的似乎有点差评，推荐的内容大多都不是小编喜欢的，最扯的就是小编竟然没有看到一个美女视频。

再来看看抖音网页版里查看视频体验。点开任意视频，硕大的播放器出现在眼前，右侧栏则是推荐视频。用户可以进行点赞、评论及分享操作。

▲图 7 查看视频（右侧栏为推荐视频）

▲图 8 全屏看视频

不得不说，在抖音网页版里看视频可比在手机那小屏幕中爽多了。看高清短视频时也很爽，只可惜的是目前不支持视频清晰度调节功能。

抖音网页版内置的视频播放器支持调节倍数播放、支持全屏播放，自动播放功能。有了自动播放功能，播放完一个视频后会自动切换到下一个视频，这对于喜欢看视频合辑的用户来说，使用自动播放功能，一个合辑无缝接续，爽快！只是在切换视频时会自动退出全屏，希望改进。

▲图 9 自动接续视频合辑（右侧栏为视频合辑）

当你想看看评论时，滚动内容区域到遮住视频的区域时，视频会自动采用缩小到右下角的方式继续播放。

▲图 10 悬浮播放小窗口

总结

抖音网页版的出现，是不是意味着作者们不用一味追求短视频，转而可以制作一些较长的视频了呢？在电脑的大屏幕里刷抖音确实有不一样的体验，你也赶紧来刷一刷吧。只可惜的就是目前抖音网页版的功能还太简单，希望后续能将缺失功能补上。