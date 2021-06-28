SpaceX 星链互联网活跃用户已近 7 万人，马斯克称有重要战略意义

美国太空探索技术公司 SpaceX 的“星链”（Starlink）互联网在轨道上大约运行 1800 颗卫星，正尝试向全球用户提供互联网接入服务。但在该网络覆盖全球之前，其首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 宣布其最近取得了一个重要里程碑。

马斯克通过推特宣布，星链卫星互联网的活跃用户最近超过 69420 个，这是个“具有重要战略意义”的门槛。对于正在完善的星链系统来说，这是个巨大的成就，有效地将该卫星互联网服务推向了更多用户。

活跃用户接近 7 万人意味着，星链卫星互联网系统正被快速部署。今年 2 月份，SpaceX 披露其活跃用户仅为 1 万人。考虑到这项服务仍处于测试阶段，这在当时已经是个令人印象深刻的数字。但与马斯克最近宣布的里程碑相比，这一数字显得相形见绌。然而，这些并不是马斯克分享的全部好消息。

马斯克还披露了星链网络值得关注的几个改进。马斯克表示，该系统的所有 72 个轨道平面系统应该会在 8 月份激活，加上其他几个改进，应该有可能实现全球覆盖。马斯克承认，极地地区目前还无法使用星链网络，但这些地区有望在六个月后接入互联网。

除此之外，马斯克还分享了许多关于星链网络为航空公司提供互联网服务的更新，这在之前的 FCC 申请中已经有所暗示。马斯克称，监管部门何时批准是星链飞机互联网推出时间的最大决定因素。但他指出，SpaceX 目前正专注于获得波音 737 和空客 A320 的认证，因为它们服务的人数最多。马斯克还提到，湾流飞机的网络开发测试也在进行中。

星链旨在为全球用户提供互联网接入服务，特别是那些居住在互联网接入很少或根本没有互联网接入地区的用户，这样的系统可以有效地改善人们的生活。