荣耀 50 系列全渠道开售中，可定制 HONOR Talents 艺术焕新背膜

IT之家 6 月 28 日消息 6 月 26 日-28 日，荣耀超级会员日如期而至，而恰好目前荣耀 50 和 50 Pro 手已开启首销。这两款手机均采用 10 亿色超曲屏，拥有 1 亿像素超清镜头，支持 66W/100W 超级快充，售价 2699 元起。

官方表示，荣耀 50 系列快闪店现已来到 11 城，用户可以到荣耀手机 Vlog 线下体验馆当一日 Vlogger，也可来体验定制 HONOR Talents 艺术焕新背膜，且购机还有机会赢得代言人龚俊的签名照。

IT之家了解到，荣耀 50 和 50 Pro 手机搭载骁龙 778G 处理器，采用 10 亿色超曲屏，拥有 4000mAh 电池，荣耀 50 支持 66W 快充，而荣耀 50 Pro 更是支持 100W 超级快充。

在拍照方面，荣耀 50 和 50 Pro 手机均后置四摄像头，包括 1 亿像素的主镜头，以及 800 万的广角镜头、200 万的微距镜头和 200 万的深景镜头。这两款手机还前置 3200 万自拍摄像头，荣耀 50 Pro 更是配置了 1200 万 Vlog 视频镜头。

荣耀 50 手机的 8+128GB 版本价格为 2699 元，8+256GB 版本的价格 2999 元。

荣耀 50 Pro 手机只有 8+256GB 版本，价格为 3699 元。