最新研究发现，新冠病毒会导致患者普遍出现认知和行为障碍

北京时间 6 月 28 日消息，据国外媒体报道，目前，第七届欧洲神经病学研讨大会（EAN）发表了一项最新研究，新冠病毒患者出院两个月后会出现认知行为问题。

在为期 8 个星期的随访出院新冠患者过程中，发现部分患者尽管接受了医院治疗，出院后仍会存在记忆、空间意识和信息处理问题，这被认为可能是新冠病毒的后遗症问题。

同时，该项研究还发现，20% 的出院患者出现创伤后应激障碍（PTSD），16% 的出院患者表现出不同程度的抑郁症迹象。这项研究工作是在意大利进行的，涉及到对出院患者测试神经认知能力，并在出现新冠症状两个月后对患者进行核磁共振脑部扫描，结果显示，50% 以上的患者存在认知障碍；16% 患者存在执行功能问题（控制工作记忆、灵活思维和信息处理）；6% 患者存在视觉空间问题（判断深度和视觉对比困难）；6% 患者存在记忆受损；25% 患者具有以上症状的综合表现。

同时，研究人员发现年轻患者出现的认知和精神病理问题更加严重，大多数 50 岁以下患者表现出执行能力方面的问题，这些新冠患者住院期间急性呼吸道症状越严重，出院后执行能力表现越差。

此外，对相同时期出院患者进行为期 10 个月的纵向观察显示，他们的认知障碍从 53% 降至 36%，并且存在持续性创伤后应激障碍和抑郁症状。该研究报告作者、意大利圣拉斐尔大学马西莫・菲利皮教授解释称，我们的研究现已证实新冠病毒与显著的认知和行为问题有关，相关症状在新冠疾病缓解后几个月仍持续存在。

他指出，一项特别令人担忧的发现是执行能力的变化，人们感染新冠病毒之后会难以集中注意力、制定计划、灵活思考和记忆事物，这些症状影响了四分之三处于工作年龄的年轻患者。目前在研究中并未发现认知能力与脑容量之间的显著关系。

该研究报告第一作者总结称，虽然还需要更大规模的研究和更长期的随访，但这项研究表明，新冠病毒与人们认知和精神病理问题密切相关。适当的随访和治疗是至关重要的，这样能够确保之前住院的患者能获得更全面的治疗，从而有效缓解这些症状。

第七届欧洲神经病学研讨大会上还发表关于新冠病毒的其他发现：

针对 53 名新冠患者的研究表明，77.4% 患者至少出现一种神经系统症状，46.3% 患者在住院 5-10 个月后出现 3 种以上神经系统症状。这些症状中最常见的是：失眠（65.9%）、白天困倦（46.3%）和行走困难。其他不太常见的症状包括：头痛、嗅觉减退和味觉减退（或者味觉丧失）。最终研究结论是 90% 新冠病毒患者出院后出现后遗症，神经系统症状是最主要的症状。

研究人员对 42 名、32-54 岁之间住院 2-4 个月的新冠患者进行了随机采访，发现其中 95% 患都存在不同程度的神经认知障碍症状。所有患者都出现了身体虚弱的症状，身体较疲劳、出现焦虑或者抑郁。其他症状还有：前庭平衡感障碍（59.2%）、头痛（50%）和嗅觉能力下降（19%），因新冠病毒感染住院两个月，5 名患者还出现了缺血性中风。

一项针对新冠患者尸检后脑干损伤的研究显示，神经损伤比例较高，小肿块（称为淀粉样体）数量较多，这些小肿块通常会导致神经退行性疾病。免疫组织化学测试也显示病毒存在于脑干中。同时，研究人员将测量结果与非新冠 ICU 患者进行了对比，结果发现首例与新冠病毒感染相关、涉及脑干组织的神经病理学、神经生理学和临床证据，特别是骨髓水平，提示新冠患者出现呼吸衰竭的神经源性症状。