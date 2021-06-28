福田汽车：与华为在自动驾驶领域开展初步合作

IT之家 6 月 28 日消息 据同花顺财经报道，福田汽车在互动平台表示，公司与华为在自动驾驶领域开展了初步合作。

另外，双方也正在就智能座舱、以太网、雷达等方面开展深入技术探讨。

IT之家了解到，路透社曾在上个月报道，华为正在扩大与重庆长安汽车在智能汽车方面的合作，计划共同设计和开发汽车芯片。不过，当时长安汽车相关人士对此回应称该报道“不属实”。

此外，华为还在上个月再度重申，“华为不造车。这一长期战略在 2018 年就已明确，没有任何改变。”