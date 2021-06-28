“穿个吊带裙就被下架”，抖音试行“规则共创会”

IT之家 6 月 28 日消息 抖音表示，抖音安全中心于 6 月 21 日至 27 日举办了“规则共创会”，针对抖音平台的低俗内容审核规则，对于利用故意裸露来博眼球、博流量的内容，抖音会判定为低俗内容，会进行严厉打击。

相关负责人黄海表示，抖音一直在严厉打击低俗内容与行为，低俗画风的视频内容、博眼球博流量的帐号是打击的重点对象，不过也收到很多用户反馈，认为平台尺度过于严格，导致作品没有流量。

抖音表示，在本次“规则共创会”留言板上收到了众多用户留言，其中最多的是对规则不理解、不支持的用户，例如一个典型的用户留言是 ——“穿个吊带裙就被下架，抬一下腿就被封号”，他认为抖音的审核规则过于严格。

黄海解释道，“并不是所有的裸露都是平台所不允许的，平台审核更多还是会参考场景。”“以大卫为例，正常情况下的艺术讲解肯定是 OK 的，但有些网友特别针对大卫的某些部位拍特写发布，那就有可能被判定为低俗。”

IT之家曾报道， 2021 年 1 月至 5 月，抖音安全中心累计处罚涉及低俗画风的问题帐号超过 7 万个，处罚问题视频超过 553 万条。

此外，官方还称他们正在尝试先用机器学习判断底线问题，再通过人工审核判断场景、动机，以此规避繁杂和低效的审核。