中国台湾地区 5G 商用一周年：用户近 300 万超预期，年底发专网牌照

6 月 28 日消息 综合台媒报道，中国台湾地区运营商 2020 年 2 月完成第一轮 5G 频谱拍卖，正式进入 5G 时代，2020 年 7 月份开始，中华电信领衔，中国台湾地区运营商陆续开启 5G 商用。

到本周，中国台湾地区 5G 商用就届满一周年。最新数据显示，老大哥中华电信 5G 用户已经破百万，台湾大截止 5 月底是 70 万，远传电信接近 80 万，台湾之星超过 20 万，加上亚太电信发展的用户，中国台湾地区 5G 用户已经接近 300 万，渗透率突破 10%。

这一数据超预期。同时，中国台湾地区运营商也公布了下半年 5G 发展计划，中华电信目标年底 200 万；台湾大目标 140 万；远传电信年底 160 万，年底相比上半年翻倍增长。

5G 基站方面，中华电信公布数字是 8000 个，远传电信公布数字是 7000 个。中华电信近期还宣布继年初 125.9 亿新台币采购诺基亚、爱立信 5G 设备后，将再度采购诺基亚 5G 设备 23.9 亿新台币。同时，中华电信针对爱立信新一批 5G 设备的采购，也进入了议价程序。这意味着，下半年依然要大力度建设 5G 基站。

此外，中国台湾地区通信业主管机构 NCC 表示，今年年底前将发放 5G 专网牌照，包括 4.8GHz~4.9GHz 频段共 100MHz 频宽，并开放电信运营商在内的企业和创业公司申请牌照。

NCC 表示，中华电信、宏达电等公司已经向 NCC 提交在 4.8GHz~4.9GHz 频段申请试验网计划，这批企业将最有机会成为 5G 专网牌照的潜在申请者。与 5G 频谱拍卖竞争激烈不同，5G 专网频谱不采取拍卖政策，仅收取频率使用费。