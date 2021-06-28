中芯国际 CEO 赵海军：有信心在同类产品上与世界上任何公司比较

IT之家 6 月 28 日消息 6 月 25 日中芯国际（688981）召开了 2021 年第一次临时股东大会，表决通过了 2020 年年度报告。此外，股东大会批准了《2021 年科创板限制性股票激励计划（草案）》，将授予梁孟松 40 万股限制性股票，市值约 2400 万元。

此前，中芯国际发布了 2021 年科创板限制性股票激励计划公告，并公布了首次授予部分激励对象名单。除梁孟松之外，中芯国际多名高管亦在此次股权激励名单中，其中中芯国际董事长周子学、副董事长兼执行董事蒋尚义与联合首席执行官兼执行董事赵海军、梁孟松均拿到 40 万股限制性股票；首席财务官兼执行董事高永岗和技术研发执行副总裁周梅生各拿到 36 万股限制性股票等，相关议案均通过审议。

会上有记者提问，假设 ASML 不再允许出售任何光刻机产品给中芯，产能能否提高？有无备选方案应对？光刻胶等关键材料如何解决？联席 CEO 兼执行董事赵海军回答此问题时表示，不对假设性问题进行解答，因为每个人承受风险的能力不同，对于百万分之一的风险作出百分之百的防范也不是企业正常经营的应对方法。

他指出，目前 8 英寸的功率芯片、超高压芯片、指纹识别芯片、光电光伏逆变器芯片，包括 40nm 的 12 英寸 WiFi 芯片、摄像头芯片、显示驱动芯片、光伏逆变器芯片、汽车 MCU 都非常紧缺。中芯国际会优先做自己擅长的部分，后备方案是做不擅长但市场急缺的部分，以满足设计公司生死存亡的需求。

在谈及中芯国际与台积电的差距时，赵海军表示，不同公司的比较还是关注双方都可以做的事更为实际。各个制程如同列车的车厢一样，先进制程、成熟制程都是列车的重要组成部分。先进制程相当于往列车上增加最新的一节车厢，但中芯国际 20 年前增加的车厢至今仍然在为公司创造很好的效益。其次，他表示，中芯国际目前主要满足战略合作客户的需求。每个行业具体的需求不同，55nm\40nm 产线能完全满足大部分客户的需求，而中芯国际各分公司的目标就是在全球范围内用最高的效率和最优的生产成本来满足这样的需求。此外，他还表示，各个公司术业专攻，对比应针对相同产品节点的产能与良品率。投资也不是越大越好，还是要结合现有需求与未来潜在需求的展望做出合理的规划。相信中芯国际十年如一日的打磨，会使得各个产品节点的效率会越来越好，中芯国际也完全有信心在同类产品上与世界上任何公司比较。

在原材料、设备、芯片涨价情况及价格策略上，中芯国际表示公司对于产品价格长短期均有考量，并尊重约定。在每一间工厂组建之初，一般大部分产能均与合作伙伴做好沟通和锁定，公司希望与长期战略客户深度绑定，多出的产能才有议价的可能性。市场波动导致的产品价格变化一般对于新增量能或者冗余量才会有显著的影响。未来五年公司战略目标的实现需要资源的合理分配，在成熟制程和先进制程先后顺序上公司会有完善的决策体系支撑。此外，中芯国际表示今年的目标是实现中芯南方 1.5 万片产能的满产，并表示目前与海思仍有合作。

还有记者提问，之前有看到新闻上说中国 28nm\14nm 有望今年底和明年底实现国产化替代，请问公司怎么看待这件事？赵海军没有正面回答这两个问题，指出一代工艺是设备、材料和工艺的集成，更换其中一个设备若其余设备有性能冗余可以起到更好的整体性能保护作用，对于不同设备和材料的搭配要求也不尽相同，因此讨论国产替代需要针对不同工艺设备更具针对性。我们能说的是替代今天并没有发生，但在计划中在期待。摩尔定律描述的是 18 个月一代工艺和一代产品均得到性能的翻倍提升，晶圆制造业也面临同样的规律限制。

IT之家了解到，中芯国际是国内最大、最先进的晶圆代工厂，年营收超过 270 亿元。