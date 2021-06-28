沃尔沃 XC90 纯电车将于明年推出，标配激光雷达和英伟达自动驾驶芯片

IT之家 6 月 28 日消息 沃尔沃汽车今日表示，全新的第三代 XC90 旗舰纯电 SUV 将于 2022 年推出。2021 款沃尔沃 XC 90 包含轻度混合动力的燃油版，以及 XC90 RECHARGE 插电式混合动力车型，提供 390 匹马力的动力，综合油耗 2.2L/100km。新款 XC90 将更近一步，推出纯电动版本，彻底抛弃燃油发动机。

官方表示，XC90 新车将基于 SPA2 (Scalable Product Architecture 2) 模块化平台打造，全系标配由 Luminar 提供的 LiDAR 激光雷达。这个雷达放置在挡风玻璃上方，隐藏式的设计不影响美观。此外，该车还搭配 Zenseact 与 Luminar 合作开发的软件进行运算。除了激光雷达，车身四周还遍布多种类型的传感器，全方位探测环境信息。

沃尔沃还表示，2022 款 XC90 纯电动汽车将搭载英伟达芯片，实现自动驾驶的运算功能。这一系同名为“Highway Pilot”，可以实现高速公路上的高度自动化驾驶，但是这一功能还需要各地法规允许的情况下才能开启。

IT之家了解到，沃尔沃这一系统还支持 OTA 升级，未来还会随着时间推移改善算法。沃尔沃表示，该自动驾驶系统能够保证在更多的情况下进行干预，防止碰撞。